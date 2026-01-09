Čovjek (50) kod Osijeka ciglom razbio prozor na mrtvačnici, a sjekirom razbijao spomenike

Zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela oštećenja tuđe stvari, među kojima razbijanje prozora na mrtvačnici i razbijanje vjerskih spomenika sjekriom osječko-baranjska policija uhitila je 50-godišnjaka iz Palače, kod Osijeka, izvijestila je policija u petak.

Osumnjičenika se tereti da je u Palači i Petrovoj Slatini, od rujna 2024. do 5. siječnja 2026. godine počinio ukupno šest kaznenih djela oštećenja tuđe stvari.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je 50-godišnjak između 30. rujna i 1. listopada 2024. godine na mrtvačnici u Palači ciglom razbio staklo na prozoru i oštetio fasadu, čime je počinio štetu od oko 600 eura.

Terete ga, uz ostalo, da je 30. studenoga 2024. godine komadom metalne ograde razbio staklo i oštetio ulazna vrata društvenog doma u Palači te da je u veljači 2025. godine ponovno razbio prozorsko staklo na društvenom domu te oštetio betonsku maketu crkve, koja se nalazi s druge strane kolnika u parku.

Sumnja se da je u mjestu Petrova Slatina, tijekom lipnja i srpnja prošle godine, oštetio ulazna vrata u društveni dom te razbio prozor, pričinivši štetu od oko dvije tisuće eura.

Osumnjičenika policija treti i da je 5. siječnja 2026. godine u Palači udarcima sjekire razbio dva vjerska spomenika, čime je pričinio štetu od oko 4.500 eura.

Nakom dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenik je, uz posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu u petak ujutro predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, navode u policiji.