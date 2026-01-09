Obavijesti

POLICIJA GA UHITILA

Čovjek (50) kod Osijeka ciglom razbio prozor na mrtvačnici, a sjekirom razbijao spomenike

Osumnjičenika se tereti da je u Palači i Petrovoj Slatini, od rujna 2024. do 5. siječnja 2026. godine počinio ukupno šest kaznenih djela oštećenja tuđe stvari

Zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela oštećenja tuđe stvari, među kojima razbijanje prozora na mrtvačnici i razbijanje vjerskih spomenika sjekriom osječko-baranjska policija uhitila je 50-godišnjaka iz Palače, kod Osijeka, izvijestila je policija u petak.

Osumnjičenika se tereti da je u Palači i Petrovoj Slatini, od rujna 2024. do 5. siječnja 2026. godine počinio ukupno šest kaznenih djela oštećenja tuđe stvari.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je 50-godišnjak između 30. rujna i 1. listopada 2024. godine na mrtvačnici u Palači ciglom razbio staklo na prozoru i oštetio fasadu, čime je počinio štetu od oko 600 eura.

Terete ga, uz ostalo, da je 30. studenoga 2024. godine komadom metalne ograde razbio staklo i oštetio ulazna vrata društvenog doma u Palači te da je u veljači 2025. godine ponovno razbio prozorsko staklo na društvenom domu te oštetio betonsku maketu crkve, koja se nalazi s druge strane kolnika u parku.

ŽESTOKA KRITIKA Radić: Osijeku trebaju rezovi. Otkad se uprava kluba ovako ponaša, više nemamo kontakt
Radić: Osijeku trebaju rezovi. Otkad se uprava kluba ovako ponaša, više nemamo kontakt

Sumnja se da je u mjestu Petrova Slatina, tijekom lipnja i srpnja prošle godine, oštetio ulazna vrata u društveni dom te razbio prozor, pričinivši štetu od oko dvije tisuće eura.  

Osumnjičenika policija treti i da je 5. siječnja 2026. godine u Palači udarcima sjekire razbio dva vjerska spomenika, čime je pričinio štetu od oko 4.500 eura.

Nakom dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenik je, uz posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu u petak ujutro predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, navode u policiji.

