Radić: Osijeku trebaju rezovi. Otkad se uprava kluba ovako ponaša, više nemamo kontakt

Osječki gradonačelnik Ivan Radić osvrnuo se na katastrofalnu polusezonu NK Osijeka koji je 2025. završio na posljednjem mjestu HNL-a i s mnogim upitnicima iznad kadra i uprave. Kako je istaknuo u razgovoru za Osječku TV, redovito prati utakmice "bijelo-plavih" i zaziva promjene u klubu iako na to grad formalno nema pravo. On je u rukama Mađara Lorinca Meszarosa.

Pokretanje videa... 02:11 Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Nažalost, stanje na tablici oslikava gdje se Osijek sad nalazi. Osijek ni po čemu i nikad ne smije biti zadnji, pa tako i u nogometu. Nevjerojatno je da uz takva ulaganja i takav stadion, toliko uloženih sredstava da se klub nalazi tu gdje je uz takvu infrastrukturu i navijače. Kad gledate, prosjek gledatelja na Osijekovim utakmicama je jako velik s obzirom na izdanja i rezultate koje klub ima - rekao je Radić i nastavio:

- Klub je u privatnom vlasništvu, grad Osijek nema tu nijednu svoju dionicu, nijedan posto suvlasništva. Ali kao veliki navijač NK Osijeka koji prati doslovno sve utakmice moram iskazati nezadovoljstvo ovakvim načinom i ovim mjestom gdje je Nogometni klub Osijek. Nadam se da će u drugom dijelu sezone igrači proigrati. A nakon toga, da se mene pita, moraju se povući određeni rezovi u klubu. Jer, osim na terenu, pitat ću vas kako stoje mlađe kategorije po kojima je Osijek oduvijek bio poznat? Trebaju izgurati ovu polusezonu do kraja, a nakon toga, ako se želi njemu dobro, tu treba napraviti velike promjene.

Odlazak uprave mjesecima žestoko zagovaraju navijači, ali s druge strane sluha nema. Radić kaže kako s aktualnom garniturom (Ferenc Sakalj, Vladimir Čohar i Valentina Koprivnjak) nije imao kontakta. A naveo je i što joj zamjera.

- U zadnje vrijeme ne. Dotad sam imao kontakt. Otkad se počelo prema navijačima ponašati kako se počelo, gdje se ušlo u nepotrebni rat s navijačima nakon najlošije klupske sezone, dizanja cijena karata bez obrazloženja, nepostojanje marketinga, komunikacija s navijačima i svega ostalog. Kao i za radove, tako i oko kluba sam uvijek uz i za svoje sugrađane i uvijek ću biti na toj liniji - zaključio je.