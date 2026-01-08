Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŽESTOKA KRITIKA

Radić: Osijeku trebaju rezovi. Otkad se uprava kluba ovako ponaša, više nemamo kontakt

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Radić: Osijeku trebaju rezovi. Otkad se uprava kluba ovako ponaša, više nemamo kontakt
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić kritizira upravu NK Osijeka zbog katastrofalne sezone i zaziva promjene. Navijači traže odlazak uprave, ali odgovora nema

Admiral

Osječki gradonačelnik Ivan Radić osvrnuo se na katastrofalnu polusezonu NK Osijeka koji je 2025. završio na posljednjem mjestu HNL-a i s mnogim upitnicima iznad kadra i uprave. Kako je istaknuo u razgovoru za Osječku TV, redovito prati utakmice "bijelo-plavih" i zaziva promjene u klubu iako na to grad formalno nema pravo. On je u rukama Mađara Lorinca Meszarosa.

Pokretanje videa...

Osijek - Slaven Belupo 02:11
Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Nažalost, stanje na tablici oslikava gdje se Osijek sad nalazi. Osijek ni po čemu i nikad ne smije biti zadnji, pa tako i u nogometu. Nevjerojatno je da uz takva ulaganja i takav stadion, toliko uloženih sredstava da se klub nalazi tu gdje je uz takvu infrastrukturu i navijače. Kad gledate, prosjek gledatelja na Osijekovim utakmicama je jako velik s obzirom na izdanja i rezultate koje klub ima - rekao je Radić i nastavio:

- Klub je u privatnom vlasništvu, grad Osijek nema tu nijednu svoju dionicu, nijedan posto suvlasništva. Ali kao veliki navijač NK Osijeka koji prati doslovno sve utakmice moram iskazati nezadovoljstvo ovakvim načinom i ovim mjestom gdje je Nogometni klub Osijek. Nadam se da će u drugom dijelu sezone igrači proigrati. A nakon toga, da se mene pita, moraju se povući određeni rezovi u klubu. Jer, osim na terenu, pitat ću vas kako stoje mlađe kategorije po kojima je Osijek oduvijek bio poznat? Trebaju izgurati ovu polusezonu do kraja, a nakon toga, ako se želi njemu dobro, tu treba napraviti velike promjene.

Odlazak uprave mjesecima žestoko zagovaraju navijači, ali s druge strane sluha nema. Radić kaže kako s aktualnom garniturom (Ferenc Sakalj, Vladimir Čohar i Valentina Koprivnjak) nije imao kontakta. A naveo je i što joj zamjera.

- U zadnje vrijeme ne. Dotad sam imao kontakt. Otkad se počelo prema navijačima ponašati kako se počelo, gdje se ušlo u nepotrebni rat s navijačima nakon najlošije klupske sezone, dizanja cijena karata bez obrazloženja, nepostojanje marketinga, komunikacija s navijačima i svega ostalog. Kao i za radove, tako i oko kluba sam uvijek uz i za svoje sugrađane i uvijek ću biti na toj liniji - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju
FOTO: SAVRŠENI KARLO

Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju

Karlo Godec jedan je od dvojice Gospode "Savršeni" u novoj sezoni. On je rukometaš s modnim brendom. Njegova priča o uspjehu i gubitku dirnut će gledatelje, a hoće li pronaći onu pravu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026