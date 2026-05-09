Motorist (58) poginuo u nesreći kod Novog Marofa: Zbog brzine završio u kanalu. Umro u bolnici

U prometnoj nesreći na državnoj cesti DC-3 u mjestu Paka poginuo je motorist (58), javljaju iz PU varaždinske.

Nesreća se dogodila u subotu oko 15 sati i 10 minuta. Motorist je vozio iz smjera Zagreba prema Novom Marofu te je, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, u blagom lijevom zavoju skrenuo je udesno izvan kolnika na travnatu površinu, nakon čega je udario u željeznu ogradu.

Uslijed udara vozač i motocikl su odbačeni te su se nastavili nekontrolirano kretati, pri čemu je vozač udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu.

Motorist je pritom zadobio tjelesne ozljede te mu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, gdje je uslijed zadobivenih ozljeda preminuo.