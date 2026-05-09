Obavijesti

News

Komentari 2
STRAVA U MJESTU PAKA

Motorist (58) poginuo u nesreći kod Novog Marofa: Zbog brzine završio u kanalu. Umro u bolnici

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Motorist (58) poginuo u nesreći kod Novog Marofa: Zbog brzine završio u kanalu. Umro u bolnici
Foto: Sanjin Strukic

Motoristu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, gdje je uslijed zadobivenih ozljeda preminuo

U prometnoj nesreći na državnoj cesti DC-3 u mjestu Paka poginuo je motorist (58), javljaju iz PU varaždinske.

Nesreća se dogodila u subotu oko 15 sati i 10 minuta. Motorist je vozio iz smjera Zagreba prema Novom Marofu te je, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, u blagom lijevom zavoju skrenuo je udesno izvan kolnika na travnatu površinu, nakon čega je udario u željeznu ogradu.

Uslijed udara vozač i motocikl su odbačeni te su se nastavili nekontrolirano kretati, pri čemu je vozač udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu. 

Motorist je pritom zadobio tjelesne ozljede te mu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, gdje je uslijed zadobivenih ozljeda preminuo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!
MRAČNE SKIJAŠKE TAJNE

HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!

Panika je među političarima, ali i sportskim moćnicima. Toliko da dijele neprovjerene objave koje se tiču 122.000 dokumenata u Pavlekovu laptopu, koji su već u Hrvatskoj, piše novi Express
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.
VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu
SIGURNOSNI RIZIK

VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026