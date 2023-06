Čovjek iz sjene otkriva detalje akcije u Zambiji: 'Iščupali smo ih! Htjeli su ih spriječiti da odu'

Hrvatski državljani koji su šest mjeseci proveli u Zambiji, gdje su oslobođeni optužbi za navodnu trgovinu djecom, sretno su se vratili u Hrvatsku. Stigli su sa svojom djecom za koju su se borili mjesecima u ovoj afričkoj državi. Golemu ulogu u njihovu oslobađanju imao je cijeli tim predvođen hrvatskim veleposlanikom u Egiptu, Tomislavom Bošnjakom. U Zambiji je proveo posljednjih mjesec dana u naporima da Hrvatima osigura povratak u njihovu domovinu nakon šestomjesečne agonije koju su ondje prolazili.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

U trenu kad je premijer Andrej Plenković, kako doznajemo, odlučio poslati Bošnjaka u Zambiju, stvari su se za Hrvate okrenule nabolje. Veleposlanik Bošnjak je najiskusniji hrvatski diplomat koji iza sebe ima bogato iskustvo. Bio je i veleposlanik u Iranu i Kanadi. Uz to, bio je i prvi hrvatski veleposlanik u Kataru, a od 2017. godine je veleposlanik u Egiptu, iako pomaže hrvatskim državljanima koji su se našli u problemima u ostalim državama.

Najteži zadatak

Iza sebe je ostvario niz uspjeha u naizgled nemogućim misijama. Posljednje po kojemu ga znamo je izvlačenje Vjekoslava Prebega iz ruskog zatočeništva u rujnu prošle godine. Prebeg se otišao boriti za Ukrajinu, a Rusi su ga zatočili kraj Mariupolja. Upravo je Bošnjak i ovdje odigrao ključnu ulogu u njegovu oslobađanju.

Izvlačenje Hrvata iz Zambije bio mu je treći najteži i najizazovniji zadatak u dugogodišnjoj karijeri, o čemu je progovorio ekskluzivno za 24sata. Dao nam je intervju u kojem je otkrio sve o dramatičnom procesu odlaska hrvatskih državljana iz ove afričke republike, ali i o drugim izazovima pred kojima se našao u dugogodišnjoj karijeri.

Treba naglasiti kako je Bošnjak u vrijeme Domovinskog rata obnašao dužnost savjetnika Franje Tuđmana za BiH, a upravo je u to vrijeme, kaže nam, imao dva najteža zadatka.

- Najkompliciranija misija bila mi je osigurati oslobađanje hrvatskih vojnika iz logora tijekom rata u BiH, iz logora Gabela. Zatim 1993. godine osigurati konvoj humanitarne pomoći ‘Bijeli put za Novu Bilu’, to su mi bili najsloženiji zadaci koje sam imao. Tad sam bio povjerenik predsjednika Tuđmana za BiH. Ta su dva slučaja bila najteža, radilo se o oslobađanju tisuću naših ljudi iz tih logora - rekao je veleposlanik Tomislav Bošnjak u razgovoru za 24sata.

Izvlačenje Hrvata iz Zambije bio mu je, navodi, treći najteži i najizazovniji zadatak u dugogodišnjoj karijeri, o čemu je progovorio ekskluzivno za 24sata. Dao nam je intervju u kojem je otkrio sve o dramatičnom procesu odlaska hrvatskih državljana iz ove afričke države.

Poziv premijera Plenkovića

- Ovdje se radilo o zaista krasnim ljudima, ovih osmero hrvatskih državljana koji su došli po posvojenu djecu. To mi je bila najveća nagrada što sam pridonio tome da ih se spasi iz te zemlje. Postoji mogućnost najcrnjeg scenarija do najljepšeg. U svim mogućim scenarijima za naša četiri para, u najgorem slučaju oni mogu biti žrtve i kao takve naš je posao da im pomognemo te ih iščupamo. To smo i učinili. Došao sam ih posjetiti prije nekoliko mjeseci, odnosno prvi put sam ih vidio prije dva i pol mjeseca te sam se potom vratio u Kairo. Potom sam, kad je zapelo, na poziv premijera Plenkovića otišao k njima u Zambiju. Ovo drugo suđenje, pred Visokim sudom u Ndoli, pratio sam od početka i bio uz njih dok nisu odletjeli za Hrvatsku - ispričao nam je veleposlanik Bošnjak.

- U našoj službi jedan sam od rijetkih s praktičnim iskustvom običajnog prava. Uz to sam službeni sudski tumač za hrvatski, francuski, engleski i srpski. Imam akreditaciju za sudskog tumača i prevoditelja. To je jedan od razloga zašto me premijer pozvao da dođem i pomognem da ne bi došlo do loših sudskih ocjena i zaključaka. No ovo nije 'one man show'. Upućen sam po nalogu da budem na raspolaganju, moja službena funkcija na suđenju bila je tumača i prevoditelja, a usput sam im, kad sam bio tu, bio pri ruci da pomognem u savjetovanju i komuniciranju. Naši državljani su imali jako dobar odvjetnički tim, vrlo su lucidno odradili svoj posao. Ne smijemo zaboraviti ni bračni par iz Hrvatske koji živi u Ndoli. Gospodin Trbović je rođen u Zambiji, a njegova supruga je ruskog podrijetla. Oni su bili uporište za sve, bez njih bi bilo teško odraditi logistički dio posla, naime da nije bilo njih, sve bi bilo nemoguće izvesti ili vraški teško izvesti. Gospodin Trbović je čovjek koji ima sve kontakte u Ndoli. Iza svega stoji veliki tim ljudi i masa dobre volje koja je nemjerljiva i zahvaljujem svima. Sve što se događalo nije bilo jednostavno, trebalo je izdržati sve skupa šest mjeseci, no četiri hrvatska para su do zadnjeg dana zadržali dostojanstvo i pribranost - kaže nam veleposlanik.

Zambijska imigracija htjela zadržati djecu

Ispričao nam je kako je u karijeri bio na nizu suđenja, no da ga se od početka izuzetno dojmila sutkinja Visokog suda Mary Mulanda na način kako je, kaže, pedantno vodila slučaj.

- Jedna od prijelomnih točaka na sudu bila je kad su djeca dovedena pred sud. Punih šest mjeseci nisu vidjela svoje posvojitelje, majke i očeve, a prije toga su ih vidjela svega nekoliko dana. I dakle, nakon tih šest mjeseci, kad su opet vidjeli svoje majke i očeve u sudnici, oni pružaju ruke prema svojim roditeljima te im mašu. To je bio nevjerojatan tren. Sutkinja je tad ustala, nagnula se preko stola, oči je izbuljila, nije mogla vjerovati svojim očima što vidi, ostala je nekoliko minuta u tom položaju. To je bio taj prijeloman trenutak. Ako je bilo sumnje u neke laži i optužbe da se radi o djeci koju se namjeravalo posvojiti u svrhu iskorištavanja, ako je postojalo iole sumnje, taj prizor joj je rasplinuo takve sumnje. Ima trenutaka u cijelom procesu koji su bili nabijeni emocijama, posebno zadnja dva dana - priča Bošnjak.

Međutim, nakon njezine odluke nastali su, kaže nam, novi problemi.

- Kad je sve bilo gotovo, kad su pušteni, kad je određeno da djeca mogu napustiti zemlju, morale su se proći neke procedure sa službom koja je imala djecu. Postojali su neki interesi od određenih osoba kojima ova odluka suda nije odgovarala. Još ne znamo tko stoji iza toga, ali te su osobe do posljednjeg trena pokušavale spriječiti odlazak Hrvata s djecom. Kad su vidjeli da ne mogu, na kraju su iz zloće pokušali odugovlačiti proces. Trebali su djecu predati u petak ujutro, no predali su ih tek kad je našima taj dan trebao poletjeti avion, koji su onda propustili. No moram reći da je sve uspješno odrađeno uz podršku naših ljudi. I naš Dario Klasić iz ambasade u Pretoriji i veleposlanik Cicvarić te cijeli tim ljudi uspjeli su u tome da naši državljani stignu na idući let iz Ndole. Međutim, do posljednjeg trena nije se znalo što će biti. Cijeli petak proveli smo u imigracijskom odjelu, tužitelji su stalno prolazili kraj te zgrade, bilo je pritisaka. Zadivljujuće je bilo da naši oslobođeni državljani nisu popustili u svojoj dostojanstvenosti, iako je u zraku cijelo vrijeme bila prijetnja za novu tužbu i da će ih opet uhititi u zračnoj luci prije odlaska - otkrio nam je Bošnjak.

Sletjeli u Sloveniju

Dodao je kako se u uredu tužitelja u petak pojavila i osoba iz konzulata DR Konga.

- Tenzije su bile goleme, ta prijetnja novog uhićenja je u petak cijeli dan visjela svima nad glavama. Međutim, bilo je intervencija prijatelja iz Zambije i pomoći naših ljudi koji su ovdje na terenu, ta nam je pomoć bila neizmjerna. Naime, kad su se ukrcali na zrakoplov, pojavila se službenica na aerodromu u Ndoli koja je opet tražila njihove putovnice. To je bilo kad su se ukrcali na let od Ndole do Lusake. Dario Klasić je skroz bio s njima. Zatim je učinjena sjajna stvar kad su sletjeli u Lusaku, gdje je također postojala opasnost za njih. No tamo ih je dočekao šef delegacije EU u Lusaki, kolega Jacek Jankowski. Njega je kontaktirao naš ministar Grlić Radman, dogovorio je taj dio s njima. Jankowski ih je dočekao u Lusaki te su uspješno otklonjeni svi napadi i bočni prodori na naše državljane pa je prolaz kroz Lusaku prošao glatko jer im je sredio miran prolaz. Lusaka je prošla mirno zahvaljujući pomoći EU delegacije. Kad su napokon napustili zračni prostor Zambije, prijetnja je prošla. Kao što vidite, njihov se odlazak odvijao u nekoliko dramatičnih etapa. Od cijeloga dana u imigracijskoj službi, gdje smo čekali djecu, pa do toga da su na kraju tražili od njihova odvjetnika i mene da potpišemo prihvaćanje sudske odluke i djece. Rado smo to potpisali, samo da se sve riješi i da mogu napustiti Zambiju - govori nam veleposlanik.

Navodi kako su hrvatski državljani tijekom subotnjeg poslijepodneva sletjeli u susjednu Sloveniju, odakle su nastavili put prema Hrvatskoj.

- Nismo željeli javljati medijima gdje i kad slijeću jer smatramo da je krajnje neprimjereno loviti ih na aerodromu i pred njim. Pozivam medije da drže do dostojanstva i ljudskosti - rekao nam je Bošnjak.

'Slučaj otkrio određene nedostatke u sustavu'

Na kraju je prokomentirao i cijeli postupak s posvajanjima.

- Nas je ova situacija koja se dogodila upozorila na nedostatak našeg zakonodavnog okvira. Moramo vidjeti što možemo učiniti da se našim državljanima koji posvajaju djecu iz drugih zemalja ovakve stvari ne događaju. Naše institucije moraju sudjelovati u procesu legalizacije dokumenata o posvajanju. Posvajanja se moraju staviti u okvire institucija, a to moraju zajedno raditi naše razne institucije. Ovaj proces je dosad ostavljao nekoliko rupa, koje je netko mogao zlorabiti. Ovaj slučaj je otkrio određene nedostatke u našem sustavu koje treba popraviti. Moramo vidjeti što možemo pridonijeti da se uklopimo u druge sustave. Sad smo u kontekstu EU-a i naše procese usklađujemo s time, ovaj slučaj upućuje na to da treba dodatnu pozornost uložiti u ovakve procese posvajanja - istaknuo je veleposlanik Bošnjak koji se, kaže nam, sad kad su Hrvati sretno stigli u domovinu, vraća za Kairo, u kojemu nastavlja svoju veleposlaničku dužnost.

On je u ovom slučaju odradio, kako smo naveli na početku teksta, golemi dio posao. S njima je neprestano bio sve od 8. svibnja, dana kad je Hrvatima pred Visokim sudom u Ndoli počelo drugo suđenje pod istim optužbama kao i u prvom slučaju koji se vodio ranije protiv njih pred nižim sudom. Također za navodnu trgovinu djecom. Veleposlanik Bošnjak je na svakom ročištu bio kao službeni sudski tumač za engleski jezik, a uz to im je cijelo vrijeme pomagao i savjetovao ih oko svega što je trebalo kako bi se proces završio na najbolji mogući način - njihovim oslobađanjem. Predmetna sutkinja na Visokom sudu koja je donijela ključnu odluku za njihovo oslobađanje bila je Mary Mulanda. Na prvom održanom ročištu pred tim sudom hrvatski državljani odmah su se izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret.

'Većina svjedočila u korist Hrvata'

Na drugom ročištu koje je održano 17. svibnja 2023. počelo je ispitivanje svjedoka tužiteljstva od kojih je većina, kako smo prvi izvještavali, išla u korist hrvatskim državljanima.

Veleposlanik Bošnjak potvrdio nam je da je većina svjedočenja išla u korist četiri hrvatska para, dok neki nisu imali tu namjeru. Ali vještim ispitivanjem odvjetnika obrane pokazalo se da nije bilo elemenata za optužbe hrvatskih državljana.

Zambijsko tužiteljstvo predvodio je državni odvjetnik Kamunga Innocent, koji je za svjedoka doveo zaposlenicu granice u DR Kongu. Ona je sudu rekla da je djecu do granice doveo kongoanski diplomat, što su bile prve službene informacije u kojima smo doznali kako su djeca stigla u Zambiju. Navedena svjedokinja tad je zaključila da su djeca imala ispravne hrvatske dokumente i da su hrvatski državljani te da nije bilo ništa pogrešno u tome što ih je propustila da prođu iz DR Konga u Zambiju.

Na posljednjem ročištu održanom 29. svibnja 2023. zaključena je optužba. Zambijsko tužiteljstvo sudu nije predočilo nikakve fizičke dokaze koji bi dokazali te optužbe.

Sutkinja Mary Mulanda je 1. lipnja 2023. na Visokom sudu objavila svoju odluku da se Hrvate pušta na slobodu i da država nije uspjela dokazati kaznena djela pod kojima ih je teretila te naredila da se djecu vrati Hrvatima.

- Za kraj mogu reći, u svemu u čemu sam involviran dosad vodim se jednim važnim citatom Ante Starčevića, glavna stvar koju je rekao bila je: 'Na svakome mjestu gdje smo valja činiti svoje deržanstvo'. Time se uvijek vodim - zaključio je u razgovoru za 24sata veleposlanik Bošnjak.