Obavijesti

News

Komentari 24
'VIDIO SAM LUKU KAKO PADA...'

Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
Foto: Dusko Jaramaz, HRT/Screenshot, Canva

"Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", priča prijatelj ubijenog Luke, Ivan...

Drniš je zavijen u crno nakon ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Mladić je samo radio svoj posao, htio je zaraditi džeparac, otišao je dostaviti pizzu 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, koji ga je hladnokrvno ubio i potom se dao u bijeg. Lociran je i uhićen nakon gotovo 30 sati bijega.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka
16
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Stanovnici Hrvatske s pravom se pitaju kako je Aleksić, koji je ubio i 1994. godine, koji je osuđen zbog napada u zatvoru u Lepoglavi, kojem su 2023. pronašli oružje... Bio na slobodi. Cijelo mjesto bilo je u strahu od njega.

Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka
Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
UBOJICA IZ DRNIŠA DOZNAJEMO Aleksić osuđen i za napad u Lepoglavi! Daskom je udario zatvorenika i zarezao ga!
DOZNAJEMO Aleksić osuđen i za napad u Lepoglavi! Daskom je udario zatvorenika i zarezao ga!

 A o ubijenom mladiću Drnišani imaju samo riječi hvale. Spremao se za maturalnu, kupio je odijelo, bio je spreman na život... Tuga je prevelika.

Sad je progovorio prijatelj ubijenog Luke, Ivan . Za HRT je kazao kako se Luka bojao dostaviti hranu na tu adresu, kako mu se ponudio da odu zajedno..

Ivan, prijatelj ubijenog Luke
Ivan, prijatelj ubijenog Luke | Foto: HRT, screenshot

 - Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - kazao je potreseni Ivan.

Dan nakon tragedije u Drnišu, gra?ani pale lampione za ubijenog 19-godišnjaka
Dan nakon tragedije u Drnišu, gra?ani pale lampione za ubijenog 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
STRAVIČNO UBOJSTVO Reporteri 24sata u Drnišu! Evo kako su našli ubojicu! Mještani: 'Luka je bio jako dobro dijete'
Reporteri 24sata u Drnišu! Evo kako su našli ubojicu! Mještani: 'Luka je bio jako dobro dijete'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...' VIDEO
Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...' | Video: 24sata/Pixsell/Policijska uprava Šibensko-Kninska

Šokirani mladić odmah je nastavio s pričom...

- Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju - kazao je prijatelj ubijenog Luke za HRT...

MINISTAR ŠOKIRAN Habijan: Objašnjenje suda oko ubojice iz Drniša je skandalozno
Habijan: Objašnjenje suda oko ubojice iz Drniša je skandalozno

Ovdje pratite sve oko stravičnog ubojstva u Drnišu iz minute u minutu

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? 'Luka se bojao ići dostaviti na tu adresu...'
ZAVRŠENA POTRAGA

UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? 'Luka se bojao ići dostaviti na tu adresu...'

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...
POLICIJA OBJAVILA

Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...

U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, objavila je policija...
Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'
'INSTITUCIJE SU ZAKAZALE'

Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'

"Institucije su zakazale, ovo je strašno...", kažu Drnišani nakon ogromne tragedije koja je zadesila grad. "Kao građanin, osjećam se tužno, jadno, bespomoćno i ljutito", kaže ravnatelj škole u koju je ubijeni mladić išao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026