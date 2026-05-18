Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

Drniš je zavijen u crno nakon ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Mladić je samo radio svoj posao, htio je zaraditi džeparac, otišao je dostaviti pizzu 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, koji ga je hladnokrvno ubio i potom se dao u bijeg. Lociran je i uhićen nakon gotovo 30 sati bijega.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Stanovnici Hrvatske s pravom se pitaju kako je Aleksić, koji je ubio i 1994. godine, koji je osuđen zbog napada u zatvoru u Lepoglavi, kojem su 2023. pronašli oružje... Bio na slobodi. Cijelo mjesto bilo je u strahu od njega.

Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

A o ubijenom mladiću Drnišani imaju samo riječi hvale. Spremao se za maturalnu, kupio je odijelo, bio je spreman na život... Tuga je prevelika.

Sad je progovorio prijatelj ubijenog Luke, Ivan . Za HRT je kazao kako se Luka bojao dostaviti hranu na tu adresu, kako mu se ponudio da odu zajedno..

Ivan, prijatelj ubijenog Luke | Foto: HRT, screenshot

- Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - kazao je potreseni Ivan.

Dan nakon tragedije u Drnišu, gra?ani pale lampione za ubijenog 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...' | Video: 24sata/Pixsell/Policijska uprava Šibensko-Kninska

Šokirani mladić odmah je nastavio s pričom...

- Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju - kazao je prijatelj ubijenog Luke za HRT...

Ovdje pratite sve oko stravičnog ubojstva u Drnišu iz minute u minutu