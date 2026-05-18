Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
Drniš je zavijen u crno nakon ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Mladić je samo radio svoj posao, htio je zaraditi džeparac, otišao je dostaviti pizzu 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, koji ga je hladnokrvno ubio i potom se dao u bijeg. Lociran je i uhićen nakon gotovo 30 sati bijega.
Stanovnici Hrvatske s pravom se pitaju kako je Aleksić, koji je ubio i 1994. godine, koji je osuđen zbog napada u zatvoru u Lepoglavi, kojem su 2023. pronašli oružje... Bio na slobodi. Cijelo mjesto bilo je u strahu od njega.
A o ubijenom mladiću Drnišani imaju samo riječi hvale. Spremao se za maturalnu, kupio je odijelo, bio je spreman na život... Tuga je prevelika.
Sad je progovorio prijatelj ubijenog Luke, Ivan . Za HRT je kazao kako se Luka bojao dostaviti hranu na tu adresu, kako mu se ponudio da odu zajedno..
- Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - kazao je potreseni Ivan.
Šokirani mladić odmah je nastavio s pričom...
- Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju - kazao je prijatelj ubijenog Luke za HRT...
