Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'

Nemam dovoljno dobrih riječi za tog mladića, samo superlative - prekrasan je bio, pristojan, pametan, jako simpatičan, i nadasve sjajan učenik, dobar sportaš, znam i da mu je želja bila studirati elektrotehniku. Svi smo jako potreseni i u šoku, tragedija je ogromna, potreseno za 24sata kaže Hrvoje Pekas, ravnatelj Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš ,koju je pohađao ubijeni 19-godišnji L.M. iz Drniša.

'Osjećam se jadno, tužno i ljutito'

- Kao čovjek, kao građanin, mogu samo jedno reći - osjećam se jadno, tužno, bespomoćno i ljutito, dodaje Pekas.

Škola je danas bila zatvorena, ovih dana očekuju dolazak stručnjaka koji će učenicima pružiti psihološku potporu zbog gubitka kolege, i ovih dana pretrpljenog straha.

Drniš: Dan nakon svirepog ubojstva | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Fenomenalan dečko, doista fantastičan. Kad je bio manji, išao sam gledati njegove košarkaške utakmice najviše zbog njega... dodaje ravnatelj.

Tko god je poznavao ubijenog mladića, o njemu govori u superlativima, i svi su u velikoj tugi.

- Bio je predivno dijete, prekrasan mladić u svakom pogledu. Uljudan, pristojan, kulturan, pametan, uredan...Nije nikad izostao sa dogovorenog sata, govori nam i Andrijana Cigić iz Auto-škole Drniš, koja je mladiću bila instruktorica vožnje. Vozački je, od prve, položio prije nešto manje od godine dana.

- Vidjela sam ga dva dana prije tragedije, slučajno smo se sreli i popričali. Baš je bio parkirao pa smo o tome popričali, mali smo grad, i ostajemo u kontaktu sa svim svojim učenicima, kaže instruktorica vožnje.

Kako zaključuje, "ovo nije samo tragedija Drniša, našeg grada, već cijele države".

- To je moglo biti moje, bilo čije dijete...Užas, potreseno će instruktorica.

- Divan mladić, drag, mio, savršeno dijete kakvo bi svatko poželio, dodaje i Stipica Kević, voditelj autoškole koju je ubijeni mladić pohađao. Nastave u autoškoli danas nije bilo.

Drniš: Nikola Milina dao je izjavu za medije na temu sino?njeg ubojstva mladi?a te potjere za bjeguncem

- Grad sve ovo vrijeme nije spavao, bili smo u strahu, kaže Kević.

Kako se može čuti u Drnišu, s ubijenim je mladićem na dostavu navodno išao još jedan mladić no on se na terasu, pred ulaz kuće, gdje je mladić upucan, nije penjao, ostao je negdje vani.

Drnišani su ogorčeni, kažu da su institucije "zakazale".

Nije im jasno, kažu, kako je moglo doći do ovakve tragedije, kako ona nije spriječena na vrijeme.