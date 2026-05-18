Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja

Cijela Hrvatska zavijena je u crno nakon užasnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca u Drnišu. Kristijan Aleksić, kojem je Luka dostavljao pizzu, upucao ga je iz vatrenog oružja i dao se u bijeg. Uhićen je nakon nekih gotovo 30 sati u bijegu.

Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...'

Luka je sljedeći petak trebao plesati u odijelu na svojoj maturalnoj zabavi. U tom odijelu će ga, odlučila je njegova majka, pokopati, izvijestio je RTL.

- Moj mlađi s njim je generacija, trebali su na maturalni ples za sedam dana. Šta da vam kažem... Sinoć sam bio kod njih. Nebo i zemlja plaču. Ubojica je naišao na najnevinijeg u gradu - kazao je za RTL Dario Lapić, predsjednik Košarkaškog kluba DOŠK Drniš.

"Fenomenalno dijete, beskrajno drago i dobro" kaže ravnatelj srednje koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.

Drnišani redom u superlativima govore o ubijenom mladiću, koji je planirao studij u Splitu, kojem je život tek kretao...

Stanovnici Hrvatske s pravom se pitaju kako je Aleksić, koji je ubio i 1994. godine, koji je osuđen zbog napada u zatvoru u Lepoglavi, kojem su 2023. pronašli oružje... Bio na slobodi. Cijelo mjesto bilo je u strahu od njega.

S Lukom je u posljednjim trenucima njegova života bio njegov prijatelj Ivan.

Za HRT je kazao kako se Luka bojao dostaviti hranu na tu adresu, kako mu se ponudio da odu zajedno..

- Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - kazao je potreseni Ivan.

Šokirani mladić odmah je nastavio s pričom...

- Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju - kazao je prijatelj ubijenog Luke za HRT...

