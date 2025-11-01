Obavijesti

News

KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

Čovjek konzumirao drogu u Zadru i umro, uhićen diler (42)

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, nad tijelom muškarca provedena je obdukcija te je izuzet biološki materijal za potrebe daljnjih vještačenja

Nakon konzumiranja droge u Zadru umro je 45-godišnjak, a 42-godišnji muškarac koji mu je dao drogu na trošenje je uhićen, izvijestila je zadarska policija. Kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga proveli su policijski službenici Policijske postaje Zadar, s ispostavom u Ninu.

"Osnovano se sumnja da je osumnjičeni muškarac za sada neutvrđenu količinu i vrstu droge dao na trošenje 45-godišnjaku koji je nabavljenu drogu konzumirao čime je u utorak, 28. listopada u Zadru, u konačnici prouzročena njegova smrt.  

U POSJETI POKOJNIMA FOTO Groblja u Zadru puna su ljudi na blagdan Svih Svetih
FOTO Groblja u Zadru puna su ljudi na blagdan Svih Svetih

Radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, nad tijelom muškarca provedena je obdukcija te je izuzet biološki materijal za potrebe daljnjih vještačenja", izvijestila je policija.

Zbog sumnje da je 42-godišnjak počinio kazneno djelo omogućavanja trošenja droga, nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, stoji u priopćenju.

