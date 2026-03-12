Incident se dogodio u nedjelju navečer u mjestu Ocala, dok su Leodan Pino i njegov šesnaestogodišnji brat zatvarali autopraonicu. Tada im je prišao muškarac koji se čudno ponašao...
Čovjek sa sjekirom krenuo na MMA borca. Ovako je završilo
Nevjerojatna snimka s Floride obišla je svijet, a prikazuje trenutak u kojem je 18-godišnji Leodan Pino, budući vojnik i MMA borac, goloruk svladao muškarca koji je sjekirom prijetio njemu i njegovom mlađem bratu u autopraonici.
Incident se dogodio u nedjelju navečer u mjestu Ocala, dok su Leodan Pino i njegov šesnaestogodišnji brat zatvarali autopraonicu Tidal Wave Auto Spa. Prema izvješću šerifovog ureda, prišao im je 36-godišnji Bryce Thayer, koji se ponašao čudno i vikao nepovezane stvari.
- Zaključavao sam vrata kad sam čuo viku. Očito nije bio pri zdravoj pameti. Vikao je da mu je nestala žena i da smo je mi zarobili u tunelu za pranje - ispričao je Pino za američke medije.
Kad su ga braća zamolila da napusti posjed, Thayer je postao agresivan, izvukao sjekiru koju je imao zakačenu za ruksak i prijeteći krenuo prema njima.
Munjevita reakcija i zahvat iz kaveza
U trenutku kad je napadač uperio sjekiru prema njemu, Pino nije oklijevao. Snimka nadzorne kamere pokazuje kako se neustrašivo zaletio na Thayera i srušio ga na tlo vještim MMA potezom.
- Čim je malo spustio sjekiru, izveo sam rušenje i preuzeo kontrolu. Kad sam shvatio da ne pušta oružje, zadao sam mu nekoliko udaraca laktom dok ga nisam onesposobio. Okrenuo sam ga na leđa, uhvatio u 'trokut' tijelom i držao ga u zahvatu gušenja dok nije došla policija - opisao je Pino, koji trenira jiu-jitsu. Dok je on držao napadača, njegov mlađi brat uspio mu je oteti sjekiru.
Policija je brzo stigla i uhitila Thayera. Pretragom su kod njega pronašli staklenu lulu za konzumaciju metamfetamina. Thayer je optužen za dva teška napada smrtonosnim oružjem i posjedovanje droge, a određena mu je jamčevina od 11.000 dolara. Policijski dosjei pokazuju da je samo od svibnja 2024. bio uhićen čak četiri puta zbog raznih kaznenih djela.
Leodan Pino, koji se nedavno prijavio u američku vojsku, postao je lokalni heroj. Iz šerifovog ureda su bili toliko impresionirani njegovom hrabrošću da su mu na licu mjesta ponudili posao, što je on odbio zbog vojnih obaveza.
- Sretan sam što sam mogao zaštititi brata - poručio je skromni mladić.