Čovjek sa sjekirom krenuo na MMA borca. Ovako je završilo

Nevjerojatna snimka s Floride obišla je svijet, a prikazuje trenutak u kojem je 18-godišnji Leodan Pino, budući vojnik i MMA borac, goloruk svladao muškarca koji je sjekirom prijetio njemu i njegovom mlađem bratu u autopraonici.

Incident se dogodio u nedjelju navečer u mjestu Ocala, dok su Leodan Pino i njegov šesnaestogodišnji brat zatvarali autopraonicu Tidal Wave Auto Spa. Prema izvješću šerifovog ureda, prišao im je 36-godišnji Bryce Thayer, koji se ponašao čudno i vikao nepovezane stvari.

​- Zaključavao sam vrata kad sam čuo viku. Očito nije bio pri zdravoj pameti. Vikao je da mu je nestala žena i da smo je mi zarobili u tunelu za pranje - ispričao je Pino za američke medije.

Foto: Marion County Sheriff's Office

Kad su ga braća zamolila da napusti posjed, Thayer je postao agresivan, izvukao sjekiru koju je imao zakačenu za ruksak i prijeteći krenuo prema njima.

Munjevita reakcija i zahvat iz kaveza

U trenutku kad je napadač uperio sjekiru prema njemu, Pino nije oklijevao. Snimka nadzorne kamere pokazuje kako se neustrašivo zaletio na Thayera i srušio ga na tlo vještim MMA potezom.

​- Čim je malo spustio sjekiru, izveo sam rušenje i preuzeo kontrolu. Kad sam shvatio da ne pušta oružje, zadao sam mu nekoliko udaraca laktom dok ga nisam onesposobio. Okrenuo sam ga na leđa, uhvatio u 'trokut' tijelom i držao ga u zahvatu gušenja dok nije došla policija - opisao je Pino, koji trenira jiu-jitsu. Dok je on držao napadača, njegov mlađi brat uspio mu je oteti sjekiru.

Foto: Marion County Sheriff's Office

Policija je brzo stigla i uhitila Thayera. Pretragom su kod njega pronašli staklenu lulu za konzumaciju metamfetamina. Thayer je optužen za dva teška napada smrtonosnim oružjem i posjedovanje droge, a određena mu je jamčevina od 11.000 dolara. Policijski dosjei pokazuju da je samo od svibnja 2024. bio uhićen čak četiri puta zbog raznih kaznenih djela.

Foto: Marion County Sheriff's Office

Leodan Pino, koji se nedavno prijavio u američku vojsku, postao je lokalni heroj. Iz šerifovog ureda su bili toliko impresionirani njegovom hrabrošću da su mu na licu mjesta ponudili posao, što je on odbio zbog vojnih obaveza.

​- Sretan sam što sam mogao zaštititi brata - poručio je skromni mladić.

