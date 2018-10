'Čovjek se stvorio ispred mene u sekundi. Ništa nisam mogao'

Neizmjerno mi je žao da se to uopće dogodilo. Ne znam kako se taj čovjek stvorio na tom nesretnom mjestu, birajući riječi polako je govorio Saša Lozar (38). Pjevaču i voditelju u četvrtak u podne na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu počelo je suđenje zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.

Podsjetimo, Saša Lozar je 18. veljače prošle godine oko 10.30 sati na Selskoj cesti u Zagrebu Mercedesom C220 naletio na pješaka Nikolu Marinkovića (86), koji je neoprezno prelazio cesti izvan pješačkog prijelaza. Prometni vještak Zvonko Ivašić utvrdio je da je Lozar prije nesreće vozio 47,7 km/h i da se zaustavio 11,6 metara nakon naleta. Ograničenje na tom dijelu ceste je 40 km/h.

Marinković je u naletu zadobio teške ozljede od kojih je preminuo u bolnici 1. ožujka.

- Ne osjećam se krivim. Vozio sam po svim propisima. Bio sam u lijevoj traci, a pored mene većom brzinom prošlo je nepoznato vozilo. Potom se u sekundi stvorio taj čovjek. Taj zvuk naleta neću nikad zaboraviti - potreseno je prepričavao Lozar dodavši da je scenu u glavi prevrtio tisuću puta. Napomenuo je i da je odmah stupio u kontakt s unukom pješaka, kod kojega je ozlijeđeni muškarac u to vrijeme stanovao kako bi saznao detalje u kojoj su ga bolnici smjestili te se redovno informirao o njegovu stanju. I nakon smrti pješaka, kaže Lozar, ostao je u kontaktu s obitelji, izrazio im sućut te se interesirao oko grobnice.

- Zašto je taj čovjek tako izletio na tu vrlo prometnu cestu ni danas ne mogu shvatiti. Ne bih želio da se ikome dogodi to što se meni dogodilo. To je doslovno bilo u sekundi - govorio je. Objasnio je da je riječ o velikom, bijelom vozilu, poput dostavnog kombija, koje se kretalo desnim trakom Selske ceste prema Baštijanovoj, dok je on bio u lijevoj traci.

- Ja sam počeo kočiti čim sam spazio pješaka, ali već je bilo kasno. Ništa nisam mogao - pričao je teška srca.

Sudu je objasnio da je nesreća bila kojih 30-ak metara ispred semafora i pješačkog prijelaza te da je vozilo bijele boje neposredno prije nesreće skrenulo udesno na kolni prilaz Selske ceste. Bilo je jutro i vidljivost je bila dobra, a Lozar je bio sam u vozilu.

Tužiteljicu je zanimalo zašto nije spominjao to vozilo u svojim ranijim iskazima te je li se sjetio nakon nesreće pogledati da li je vozilo još tamo, budući je skrenulo na kolni prilaz.

- U tom trenutku prvo mi je bilo pomoći čovjeku. Bio sam toliko uznemiren da se nisam ni sjetio pogledati je li to vozilo još tamo i zapisati registraciju. Policiji sam odmah spomenuo još jedno vozilo, ne znam zašto ga oni nisu pokušali naći - objašnjavao je Lozar.

Njegova verzija događaja ne poklapa se s iskazom svjedoka Ivana Bohačeka. On je u trenutku nesreće bio suvozač u vozilu koje je naišlo iz suprotnog smjera. On je uočio muškarca sa štapom kako užurbano hoda. Gledao je desno i prošao jedan kolnički trak te došao do polovice drugog kad ga je udario Mercedes u predjelu nogu. Pješak je udario glavom i lijevom stranom tijela u vjetrobransko staklo.

- To nije u suprotnosti s onim što sam ja rekao jer u trenutku nesreće doista nije bilo drugih vozila budući da je to drugo vozilo skrenulo - ispričao je Lozar i dodao da je pješaka prvi put uočio kad je već bio u njegovoj traci.

- Da sam ga ranije uočio, ranije bih i reagirao - odlučno je tvrdio. Kako bi razjasnili je li bilo drugih vozila kraj Lozara neposredno prije nesreće sud će na sljedećem ročištu neposredno saslušati svjedoka Bohačeka.