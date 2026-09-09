Čovjeka (68) sumnjiče za ratni zločin u Baranji: Tereti ga se za ubojstva i zlostavljanja civila

Zbog sumnje da je kao zapovjednik srpskih "teritorijalaca" tijekom okupacije Baranje počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika osječko-baranjska policija kazneno je prijavila 68-godišnjeg osumnjičenika, nedostupnog vlastima RH, izvijestila je policija u srijedu.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni, tijekom privremene okupacije Baranje, kao komandant tzv. Teritorijalne obrane Darda, propustio spriječiti počinjenje ovih kaznenih djela te utvrditi i kazniti njihove počinitelje, iako je za navedene događaje znao ili je, s obzirom na okolnosti, bio dužan znati.

Utvrđeno je da su tijekom razdoblja od 2. rujna 1991. do 22. lipnja 1992. godine na području Baranje počinjena brojna kaznena djela protiv civilnog stanovništva i pripadnika hrvatskih braniteljskih postrojbi.

Tako su 2. i 3. rujna 1991. godine na području Bilja usmrćeno ili fizički zlostavljano 16 pripadnika braniteljskih postrojbi i četiri civilne osobe, dok je u listopadu 1991. godine zatočeno i fizički zlostavljano 11 civila.

Sumnja se da su u navedenom vremenskom razdoblju, na području Darde, pripadnici srpskih paravojnih formacija usmrtili ukupno 45 civila, a 25. studenoga 1991. u Dardi, uporabom eksplozivne naprave, srušena je katolička crkva svetog Ivana Krstitelja.

Zbog sumnje u kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika protiv 68-godišnjaka, kao zapovjedno odgovorne osobe, podnesena je kaznena prijava osječkom Županijskom državnom odvjetništvu.

S obzirom na to da je osumnjičenik nedostupan redarstvenim vlastima Republike Hrvatske, za njim su poduzete mjere traganja, navode u policiji.