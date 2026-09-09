Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON TOLIKO GODINA

Čovjeka (68) sumnjiče za ratni zločin u Baranji: Tereti ga se za ubojstva i zlostavljanja civila

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Čovjeka (68) sumnjiče za ratni zločin u Baranji: Tereti ga se za ubojstva i zlostavljanja civila
Foto: PU krapinsko-zagorska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osječko-baranjska policija prijavila je 68-godišnjeg osumnjičenika za ratni zločin zbog sumnje da je kao zapovjednik srpskih paravojnih postrojbi propustio spriječiti ubistva 45 civila tijekom okupacije Baranje.

Zbog sumnje da je kao zapovjednik srpskih "teritorijalaca" tijekom okupacije Baranje počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika osječko-baranjska policija kazneno je prijavila 68-godišnjeg osumnjičenika, nedostupnog vlastima RH, izvijestila je policija u srijedu.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni, tijekom privremene okupacije Baranje, kao komandant tzv. Teritorijalne obrane Darda, propustio spriječiti počinjenje ovih kaznenih djela te utvrditi i kazniti njihove počinitelje, iako je za navedene događaje znao ili je, s obzirom na okolnosti, bio dužan znati.

Utvrđeno je da su tijekom razdoblja od 2. rujna 1991. do 22. lipnja 1992. godine na području Baranje počinjena brojna kaznena djela protiv civilnog stanovništva i pripadnika hrvatskih braniteljskih postrojbi.

SVJETSKO NATJECANJE Najbolji svjetski orači stigli su u Baranju: 'Orem očevim plugom starim čak četrdeset godina'
Najbolji svjetski orači stigli su u Baranju: 'Orem očevim plugom starim čak četrdeset godina'

Tako su 2. i 3. rujna 1991. godine na području Bilja usmrćeno ili fizički zlostavljano 16 pripadnika braniteljskih postrojbi i četiri civilne osobe, dok je u listopadu 1991. godine zatočeno i fizički zlostavljano 11 civila.

Sumnja se da su u navedenom vremenskom razdoblju, na području Darde, pripadnici srpskih paravojnih formacija usmrtili ukupno 45 civila, a  25. studenoga 1991. u Dardi, uporabom eksplozivne naprave, srušena je katolička crkva svetog Ivana Krstitelja.

Zbog sumnje u kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika protiv 68-godišnjaka, kao zapovjedno odgovorne osobe, podnesena je kaznena prijava osječkom Županijskom državnom odvjetništvu.

S obzirom na to da je osumnjičenik nedostupan redarstvenim vlastima Republike Hrvatske, za njim su poduzete mjere traganja, navode u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DOZNAJEMO Nestašica je dvaju lijekova za alergiju: 'Sve više građana se javlja s tegobama'
STIŽU TEK 2027.

DOZNAJEMO Nestašica je dvaju lijekova za alergiju: 'Sve više građana se javlja s tegobama'

Iz Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar kažu da je najgore na istoku Hrvatske gdje je najveća koncentracija peludi ambrozije u zraku.
Nevrijeme pogodilo Zagreb, pogledajte strašne snimke!
ZAGREB U OBLAKU PRAŠINE

Nevrijeme pogodilo Zagreb, pogledajte strašne snimke!

Dugo očekivana promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nakon što je nevrijeme prošlo u jutarnjim satima kroz Istru, oko podneva je stiglo i do hrvatske metropole. Snažan vjetar razmahao je stabla i pritom nosio smeće
Zašto je zlatarska obitelj Dodić išla zakapati otpad kad imaju milijune? Ovo su razlozi i veze
TOKSIČNI OTPAD U BENKOVCU

Zašto je zlatarska obitelj Dodić išla zakapati otpad kad imaju milijune? Ovo su razlozi i veze

Samo lani je Zlatarna Dodić imala 1,4 milijuna eura dobiti, imaju čitav kompleks u Dubravi, brojne projekte u Lici, a Paško Dodić čija supruga je osumnjičena je i kum Zdravka Mamića i prijatelj uhićenog Andrije Mikulića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026