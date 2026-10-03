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KOLUMNA TEOLOGA DALIBORA MILASA PLUS+

Crkva mora imati hrabrosti imenovati ono što smrdi!

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
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Crkva mora imati hrabrosti imenovati ono što smrdi!
Zagreb: Andrej Plenković i Dražen Kutleša na svečanosti potpisivanja dodatka Ugovoru o Caritasu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Bilo bi nepravedno cijelu Crkvu svesti na glas njezina vrha. U njoj ima svećenika i redovnika koji svakodnevno vraćaju dostojanstvo ljudima čija imena nitko ne zna, piše teolog Dalibor Milas za novi Express

Zagreb se u ponedjeljak probudio gotovo bez tramvaja. Radnici ZET-a i Holdinga stali su u pola četiri ujutro, odvoz otpada je otežan, a Grad i sindikati spore se oko toga tko je odgovoran. Riječ je o tvrtkama s više od devet tisuća zaposlenih, čiji sindikati traže novi kolektivni ugovor i veće plaće. Da oporba već broji koliko će joj glasova donijeti štrajk koji Tomašević nije uspio spriječiti, u to ne treba sumnjati. No glasovi koje netko možda osvoji na njihovoj obustavi rada neće povećati plaću zbog koje su radnici stali. Od zagrebačkih biskupa zasad ni riječi o radnicima koji štrajkaju ni o građanima koji zbog toga ne mogu na posao. Što je najgore, više bi ljudi iznenadili da su progovorili. Mijenjala su se imena, iznosi i optužnice, od Kerumova uhićenja do priznanja Josipe Rimac, koja je sređivala natječaje i javni novac dijelila bez jasnih kriterija, a tuđim je novcem znala biti široke ruke i prema Crkvi. Samo je šutnja crkvenog vrha ostajala ista. Možda zato što ono što još nazivamo aferama više nisu pukotine u sustavu nego prozori kroz koje se vidi kako sustav doista izgleda.

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