OSNOVALI POVJERENSTVO

Crna Gora Jadran nazvala svojim simbolom, Hrvatska i dalje traži povrat broda

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS

Crnogorska vlada formirala je u četvrtak Povjerenstvo za uređenje odnosa s RH s posebnim fokusom na rješavanje pitanja školskog broda Jadran za koji u službenom nazivu toga tijela stoji da je "kulturno-povijesni i vojni simbol Crne Gore"

Zadaće novog povjerenstva, kojemu će na čelu biti crnogorski ministar obrane Dragan Krapović, je izrada mišljenja i davanje prijedloga crnogorskoj vladi o uređenju odnosa s Hrvatskom, "povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-povijesnog i vojnog simbola države Crne Gore."

Povjerenstvo je zaduženo i za „aktivno vođenje dijaloga s Republikom Hrvatskom o navedenom pitanju, suradnju s nadležnim tijelima, znanstvenim i stručnim institucijama, kao i stručnjacima u vezi s analiziranjem i razmatranjem postojećih, kao i iniciranjem izrade drugih analitičko-dokumentacijskih materijala za potrebe rada Povjerenstva“.

Crnogorski ministar obrane Krapović pripada demokratima Alekse Bečića, aktualnog potpredsjednika crnogorske vlade, kojega je Hrvatska zajedno s čelnicima prosrpske desnice Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, proglasila personom non grata nakon što je crnogorski parlament usvojio rezoluciju o genocidu u Jasenovcu.

Krapović ima čvrst stav da brod Jadran pripada Crnoj Gori.

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić zbog Krapovićevih stavova o brodu i o logoru Morinj otkazao je tijekom posjeta Crnoj Gori u siječnju 2024. susret s njim.

To je bio i početak zaoštravanja odnosa između Podgorice i Zagreba, a do kulminacije je došlo sredinom iste godine kada je parlament Crne Gore usvojio rezoluciju o Jasenovcu, što je rezultiralo oštrim diplomatskim prosvjedima Hrvatske.

Hrvatska je svoje povjerenstvo za povrat školskog broda Jadran i druge vojne imovine od Crne Gore osnovala sredinom prosinca prošle godine, a predvodi ga ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

On je početkom godine, komentirajući najavu da će Dragan Krapović predvoditi crnogorsko povjerenstvo, rekao da je važno da se i u Crnoj Gori imenuje to tijelo te da nema ništa protiv da ga predvodi Krapović.

„Nemamo ništa protiv, samo je važno da krenemo u razgovore i određeno prezentiranje argumentacije i s jedne i s druge strane“, istaknuo je Grlić Radman u siječnju u Kotoru.

Brod Jadran, trojarbolni jedrenjak, izgrađen je 1931. za potrebe kraljevske mornarice Kraljevine Jugoslavije.

Desetljećima je pod različitim zastavama služio kao školski brod za obuku mornara.

Nakon raspada SFRJ, brod je ostao u Crnoj Gori gdje se i danas koristi u okviru crnogorske mornarice.

Međutim, Hrvatska, koja smatra da brod pripada njoj, traži njegovo vraćanje u Split.

