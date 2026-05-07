UPALJEN METEOALARM

STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije

Kiša i grmljavinsko nevrijeme obilježit će prijepodne, osobito na Jadranu, dok se od sredine dana očekuju sunčanija razdoblja i nešto ugodnije vrijeme.

Hrvatsku danas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz čestu kišu i pljuskove koji će ponegdje biti praćeni grmljavinom. Najviše oborine meteorolozi prognoziraju tijekom prijepodneva, a izraženiji pljuskovi mogući su osobito duž Jadrana. Kako će dan odmicali, vrijeme bi se ipak trebalo postupno popravljati. Već od sredine dana očekuju se sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu zemlje, pa će dio građana ipak uspjeti uhvatiti predah od kiše.

U kontinentalnim krajevima puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Na obali će prevladavati jugo, koje će u dijelovima Dalmacije biti i pojačano. Tijekom poslijepodneva jugo će slabjeti, a navečer se uz obalu očekuje okretanje vjetra na istočnjak.

Dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 17 i 21 stupnja, dok bi u Zagrebu moglo biti oko 22 °C. I u glavnom gradu mogući su povremeni pljuskovi s grmljavinom, no prognoza donosi i sunčanije periode tijekom popodneva.

Meteorolozi savjetuju građanima da pri izlasku ne zaborave kišobrane, posebno u priobalju gdje lokalno može biti izraženijih nevremena. Unatoč nestabilnostima, povremena sunčana razdoblja omogućit će kratke boravke na otvorenom.

Ni petak neće donijeti potpuno stabilno vrijeme. Očekuje se djelomice sunčano uz postupno povećanje naoblake sa juga zemlje. Kiša se najprije očekuje u Dalmaciji, dok su tijekom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina mogući i u unutrašnjosti.

U noćnim i jutarnjim satima ponegdje u unutrašnjosti može biti i magle. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura i istočni vjetar. Kasnije tijekom dana okretat će na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Jutarnje temperature u petak kretat će se od 8 do 12 stupnjeva, na obali između 13 i 16 °C, dok će dnevne vrijednosti uglavnom dosezati između 19 i 23 stupnja.

