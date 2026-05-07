SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!

Prometna nesreća u kojoj je sudjelovao kamion dogodila se u mjestu Liska u Dugopolju u četvrtak u 7.40 sati, kada je policija zaprimila dojavu. Prema prvim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad kamionom i zabio se u ogradu. Za sada, vozač nije zatražio liječničku pomoć, potvrdili su nam iz PU splitsko-dalmatinske.

- Sve je puno policije, tu su Hitna i vatrogasci. Bili smo samo u prolazu, činilo se strašno - kaže nam čitatelj.

Policija dodaje da je u tijeku očevid, a po dovršetku će biti poznato više informacija.