Crna Gora organizira evakuaciju za državljane na Bliskom istoku

Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova organiziralo je za utorak poslijepodne evakuacijski let nacionalne kompanije Air Montenegro za crnogorske državljane koji se žele vratiti u Crnu Goru, a koji su se zatekli na ugroženom području na Bliskom istoku. Riječ je ponajprije o turistima koji su se zatekli u Jordanu i Egiptu.Kako je priopćeno, let će biti realiziran iz egipatskog ljetovališta Sharm el Sheikh, s planiranim polaskom u 16.30 sati po lokalnom vremenu, a broj crnogorskih građana koji su zatražili pomoć MVP-a raste iz minute u minutu.

"Do sada je više od 150 crnogorskih državljana zatražilo pomoć i podršku diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore ili su se javili izravno Ministarstvu vanjskih poslova tražeći odgovarajuće informacije ili podršku za povratak u Crnu Goru", kazala je za TVCG Ivana Đukanović iz Generalnog direktorata za konzularne poslove i suradnju s iseljeništvom.

Istaknula je da se do sada javila velika turistička skupina crnogorskih državljana koji su boravili u Jordanu te jedna skupina turista u Egiptu.

U crnogorskom Ministarstvu vanjskih poslova nemaju točan broj državljana Crne Gore koji borave na teritoriju zemalja na Bliskom istoku, ali je, kako je rekla Đukanović, značajan broj onih državljana Crne Gore koji žele napustiti Emirate i zaljevske zemlje.

"Imamo velik broj onih koji su rezidenti u Emiratima, njih je do 200, ali imamo i oko dvadeset turista koji su se javili MVP-u i zatražili pomoć za povratak u zemlju", kazala je Đukanović, istaknuvši da rade na tome da ih vrate u zemlju.

Crna Gora prethodno je osudila, kako su naveli iz tamošnjeg MVP-a, "neisprovocirane napade Irana na susjedne zaljevske zemlje", čime se dodatno usložnjava situacija i ugrožava stabilnost cijele regije.

Službena Podgorica ranije je priopćila kako "podržava stavove i napore saveznika i partnera usmjerene ka smirivanju tenzija, zaštiti civila i očuvanju stabilnosti te se zalaže za nastavak diplomatskih inicijativa i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava."