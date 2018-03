Crna statistika: U Hrvatskoj u sedam godina ubijeno 156 žena

Od 2010. do 2017. godine u Hrvatskoj je ubijeno 156 žena. Njih 114 ubili su bliski ljudi, a 69 intimni partneri. Na jednu ženu koja prijavi nasilje dolazi njih četiri do pet koje to ne učine, iskustva su udruga koje se bave zaštitom žena i njihovih prava.

- Sklona sam vjerovati da je tamna brojka neprijavljivanja nasilja i veća jer žene koje ga prijave prolaze novu viktimizaciju od sustava. Sva tijela i institucije koje bi im trebale pružiti pomoć, podršku i prekinuti kolo nasilja ne čine to ili čine nedovoljno brzo i kvalitetno. To je razlog zbog kojeg se nasilje rijetko prijavljuje - izjavila je Neva Tolle, aktivistica za ženska prava. Navodi da crna statistika, ali i dosegnuti civilizacijski nivo, govore kako je Istanbulsku konvenciju nužno ratificirati.

- Rodna ideologija ne postoji, izmislili su je oni koji žele da se ostane status quo i da žena ostane drugotna - izjavila je Tolle.

Navodi i kako ne treba imati iluzije da će jutro nakon ratifikacije konvencije situacija postati bajna. Napominje da tek tada državi predstoji ogroman posao usklađivanja domaćeg zakonodavstva i propisa, koji trenutno nisu dovoljno dobri, kako bi žrtve nasilja dobile brzu pomoć i zaštitu, a počinitelj adekvatnu kaznu. Tolle je uvjerena da će se od dana ratifikacije institucije “čuvati sadašnjih grešaka u kojima žrtva stigmatizirana i nije dovoljno zaštićena”.

- Da je Istanbulska konvencija postojala prije 20 godina, žene koje su silovane u ratu ne bi godinama čekale naknadu i psihološku pomoć nego bi svoja prava ostvarila istog trenutka - poručila je Sanja Sarnavka iz udruge B.a.B.e.

Protivnici konvencije osim referenduma, najavljuju i prosvjed 23. ožujka u Zagrebu. Ladislav Ilčić (Hrast) poručio je kako je “rodna ideologija opasnija od komunizma”.

- Promjena spola je nemoguća jer je genetski kod zapisan u svakoj našoj stanici. Mi se možemo hormonalno promijeniti i ličiti na drugi spol, ali nikad nećemo biti drugog spola. Ja nikad neću biti žena – izjavio je.

Zastupnik Hrvoje Zekanović (Hrast) kritičarima je poručio da oni nisu protiv zaštite žena i djece od nasilja.

- Predlažemo da se sutra donese zakon, koji će imati sve pozitivne odredbe konvencije pa i restriktivnije mjere zaštite od nasilja. No zagovornicima konvencije nije do zaštite žena od nasilja nego do nametanja rodne ideologije - tvrdi Zekanović.

Da se kroz konvenciju želi na mala vrata uvesti “rodna ideologija” dokaz mu je i objava predsjednika SDP-a Davora Bernardića na društvenim mrežama.

- Drago mi je da je i ova Vlada na čelu s Plenkovićem shvatila da kao civilizirana i proeuropski orijentirana država moramo uvažavati one koji su po rodnom opredjeljenju drugačiji od njihova konzervativnog shvaćanja braka i obitelji. Nitko ništa u ovoj zemlji ne smije imati protiv gay, transrodnih, tj. LGBTQI* osoba. Svi mi imamo slične potrebe. Svi dijelimo želju za boljim životom, srećom i uspjehom. Neprihvatljivo mi je da netko dijeli ljude po rodnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Za mene postoje samo ljudi - napisao je.

Hrvatska biskupska konferencija objavila je dokumente svojih tijela o konvenciji. U njima se navodi da je bilo koji oblik nasilja kršćanima neprihvatljiv, ali i da zaštita posebno ranjivih skupina ne smije biti podložna nikakvim ideologijama. Biskupi su izrazili zabrinutost što se u važnom međunarodnom dokumentu “pojavljuju neprihvatljive definicije, prema kojima bi trebalo poimati ‘obitelj’, ‘rod’ i ‘rodno nasilje’.

Nositeljima vlasti poručili da su i bez ratifikacije Istanbulske konvencije pozvani u nacionalno zakonodavstvo ugraditi najviše standarde zaštite od obiteljskoga nasilja i nasilja prema ženama i djeci te osigurati učinkovitu prevenciju promičući jednakost žena i muškaraca.

Protivnicima konvencije kaže: - Ne vjerujem im i mislim da lažu. Trebaju se sramiti, jer izmišljaju nešto čega nema u konvenciji. Konzervativne struje i crkva zalažu se za očuvanje obitelji pa iako su u njima i nasilnici. To je sramotno - poručila je Sanja Sarnavka.

