MJESECIMA OPERIRAO NA BICIKLU

'Crni Jack' iz Novog Zagreba: Starijim ženama trgao lančiće

Piše Ivan Hruškovec,
U većini slučajeva prilazio bi im s leđa, nakon čega bi istrgnuo nakit i pobjegao trčeći. U tri navrata, prema sumnjama policije, krađe je počinio vozeći se biciklom

Policija je uhitila 34-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči za niz drskih krađa na području Novog Zagreba, priopćila je Policijska uprava zagrebačka. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je od 16. rujna 2025. do 4. ožujka 2026. počinio ukupno 11 kaznenih djela teške krađe na osobito drzak način. Sumnja se da je u jutarnjim ili popodnevnim satima na ulicama prilazio građankama starije životne dobi te im s vrata trgao lančiće i ogrlice.

U većini slučajeva prilazio bi im s leđa, nakon čega bi istrgnuo nakit i pobjegao trčeći. U tri navrata, prema sumnjama policije, krađe je počinio vozeći se biciklom. Ukradeni nakit, sumnja se, potom je prodavao, a novac dobiven prodajom trošio za vlastite potrebe.

Materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima procjenjuje se na oko 9.450 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici oduzeli su osumnjičenom odjeću koju je nosio prilikom počinjenja nekih od kaznenih djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 34-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

