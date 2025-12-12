Crni petak: Utvrdili 22 povrede Zakona o zaštiti potrošača

Tržišni inspektori proveli su 110 inspekcijskih nadzora nad trgovcima prilikom obavljanja i oglašavanja posebnih oblika prodaje pod nazivom Crni petak, u kojima su utvrdili 22 povrede odredbi Zakona o zaštiti potrošača, izvijestio je u petak Državni inspektorat. Inspekcijskim nadzorima kontrolirale su odredbe Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuju posebni oblici prodaje, isticanje cijena proizvoda te u vezi s tim nepoštena poslovna praksa trgovaca u odnosu prema potrošačima uključujući oglašavanje trgovaca pod nazivima Crni petak, kojima se pozivalo potrošače na kupnju proizvoda dajući informacije o postojanju određene pogodnosti u pogledu cijene proizvoda ili načina na koji je ona izračunata za određene proizvode.

Utvrđene nepravilnosti odnose se na neisticanje maloprodajne cijene, neisticanje najniže cijene koju je trgovac primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje, neisticanje snižene cijene odnosno cijene koju primjenjuje za vrijeme posebnog oblika prodaje te neisticanje obavijesti o podnošenju pisanog prigovora.

Nadalje, u sedam slučajeva utvrđena je nepoštena poslovna praksa, a odnosila se na zavaravanje potrošača u pogledu cijena proizvoda ili načina na koji je cijena proizvoda izračunata. Primjerice u jednom od slučajeva trgovac nije snizio cijenu kontroliranog proizvoda i netočno je istaknuo referentnu cijenu čime je prikazao potrošačima popust veći nego on uistinu jest. Pojedini utvrđeni prekršaji otklonjeni su tijekom inspekcijskog nadzora te se ne smatraju neprocesuiranim prekršajima, odnosno za te prekršaje tržišni inspektor nije podnosio optužni prijedlog niti izdao prekršajni nalog.

Za ostale utvrđene prekršaje, uključujući nepoštenu poslovnu praksu poduzimaju se zakonom propisane prekršajne mjere, navode iz Državnog inspektorata.