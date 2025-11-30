Za Crni petak trošili smo kao ludi, a sad nas čeka crna godina

U Hrvatskoj je ove godine na takozvani Crni petak potrošeno izdašnih 107 milijuna eura, što je 5,5 posto više nego lani. Zanimljiv je to podatak s obzirom na to da je riječ o državi u kojoj, prema podacima Eurostata, čak 65 posto kućanstava balansira na rubu te s poteškoćama svaki mjesec kupuje hranu i plaća režije. Pa što nam onda pokazuje ovako velika potrošnja u kojoj je izdano više od pet milijuna fiskaliziranih računa? Pitanje je to za ekonomske stručnjake, sociologe i psihologe, ali ovako laički mogli bismo to sagledati s više strana. Jedna je ona da konzumerističko vrijeme u kojemu živimo naprosto ima suviše snažan utjecaj i da ljudi stihijski kupuju samo zato što je nešto na sniženju, iako im to realno ni ne treba. Ulogu vjerojatno imaju i nadolazeći blagdani koji, nažalost, već neko vrijeme imaju naglašeni predznak trošenja i posve su izgubili smisao koji bi trebali imati. Drugim riječima, ako nisi trošio na darove, kao da nisi imao Božić.

