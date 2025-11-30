Obavijesti

News

Komentari 0
PIŠE: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Za Crni petak trošili smo kao ludi, a sad nas čeka crna godina

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Za Crni petak trošili smo kao ludi, a sad nas čeka crna godina
Foto: 123RF

Žalosno, nadasve žalosno... Jer sjetit će se mnogi da se nekad za Božić i Novu godinu nisu kupovale perverzije poput skupih mobitela i raznoraznih gadgeta, nego su se ljudi na Badnjak okupljali uz domaće kolače...

U Hrvatskoj je ove godine na takozvani Crni petak potrošeno izdašnih 107 milijuna eura, što je 5,5 posto više nego lani. Zanimljiv je to podatak s obzirom na to da je riječ o državi u kojoj, prema podacima Eurostata, čak 65 posto kućanstava balansira na rubu te s poteškoćama svaki mjesec kupuje hranu i plaća režije. Pa što nam onda pokazuje ovako velika potrošnja u kojoj je izdano više od pet milijuna fiskaliziranih računa? Pitanje je to za ekonomske stručnjake, sociologe i psihologe, ali ovako laički mogli bismo to sagledati s više strana. Jedna je ona da konzumerističko vrijeme u kojemu živimo naprosto ima suviše snažan utjecaj i da ljudi stihijski kupuju samo zato što je nešto na sniženju, iako im to realno ni ne treba. Ulogu vjerojatno imaju i nadolazeći blagdani koji, nažalost, već neko vrijeme imaju naglašeni predznak trošenja i posve su izgubili smisao koji bi trebali imati. Drugim riječima, ako nisi trošio na darove, kao da nisi imao Božić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili
DETALJI MEGA AFERE

Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili

Uskok predlaže istražni zatvor za Mikulića i kuma Krasića. Doznajemo da su druga dvojica sve priznala. Zanimljivo je i priopćenje Uskoka, ispada da su Mikulić i Krasić sami tražili mito...
Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...
MIKULIĆ U ISTRAŽNOM ZATVORU

Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

Andrija Mikulić i Dragan Krasić su navodno primili čak 190 tisuća eura mita. Uzeli su i 50-ak kilograma junetine, pršuta i kobasica. Uskok ima 22 svjedoka
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025