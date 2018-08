Crni trend: Na cestama više mrtvih nego lani u isto vrijeme

Ovaj crni vikend upravo je slika kako funkcionira naš sustav. Ništa ne funkcionira.

Naglašava to prometni stručnjak Željko Marušić komentirajući prometne nesreće koje su se proteklog vikenda zaredale na prometnicama diljem Hrvatske. Od četvrtka do nedjelje, izvijestio je MUP, dogodilo se čak 108 nesreća. Uključivši jučerašnji dan, živote je izgubilo 11 vozača automobila, motocikala i njihovih suputnika. Čak više od 150 osoba je ozlijeđeno. Nažalost, trenutačno ima više poginulih nego lani u istom razdoblju. Samo u kolovozu do ponedjeljka je poginulo 29 vozača ili njihovih putnika, a od početka godine njih 204. Tri više nego lani u prvih osam mjeseci.

Lani je poginulo 315 ljudi

Trend je to koji se, nažalost, iz godine u godinu nastavlja. Lani je na našim cestama poginulo njih 315.

Najviše ugaslih života u prometu broji Zagrebačka županija. Tu ih je do kolovoza poginulo 36. Zatim slijede Osječko-baranjska i Splitsko-dalmatinska županija s 18 poginulih. Najmanje ih je u Krapinsko-zagorskoj županiji. Do sada dvoje. Uz kolovoz, ovogodišnji travanj bio je također koban na našim cestama. Tad je izgubljeno 30 života zbog trenutka nepažnje za volanom, alkohola, prebrze vožnje... Marušić ističe kako su hrvatske ceste 60-ak posto smrtonosnije od europskog prosjeka.

- Na milijun stanovnika mi smo na oko 85 poginulih godišnje, dok je Europa na 50 - ističe.

Sustav kod nas ništa ne valja

Naglašava kako je niz apsurda koji utječu na to da crni trend na našim prometnicama samo raste.

- Imamo loš nadzor prometa, ne koristimo novu tehnologiju. Treba koristiti kamere koje bi precizno snimile prekršitelje. Pravosuđe nam je katastrofalno. Daju smiješne kazne ili čak oslobađajuće presude za vožnju u pijanom stanju, pa i za usmrćivanje. Vrijeme je da se osnuje Agencija za nadziranje sigurnosti prometa - kaže ističući blage propise i kazne.

- Ne kažnjava se prekoračenje do 10 kilometara na sat i tolerira mjerenje brzine od 10 posto. Ne kažnjava se ni razmak među vozilima. Preblage su nam i kazne - 1000, odnosno 500 kuna ako se plati odmah za prekoračenje brzine ili 500, tj. 250 kuna za korištenje mobitela su smiješno niske kazne. A mobitel postaje opasniji od alkohola - kaže naglašavajući kako se prekršitelji izruguju s kaznama i sustavom.

- Toleriraju se trke po cestama i pijane vožnje. I onda se događa ovo - kaže Željko Marušić