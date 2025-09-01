Obavijesti

1635 PREKORAČENJA BRZINE

Crni vikend na cestama: Čak šestero poginulih u prometu!

Od 29. do 31. kolovoza policija je zabilježila čak 1635 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, a najveća brzina izmjerena je na području primorsko-goranske županije i iznosila je 225 km/h.

Proteklog vikenda na hrvatskim cestama poginulo je šest osoba, izvijestilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije navodeći da je prekoračenje dopuštene brzine i dalje najzastupljeniji prometni prekršaj.

Od prekršaja koji najčešće dovode do kobnih posljedica sllijedi 428 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 349 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola i 164 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela.

U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su posebice usmjerene prema počiniteljima najtežih prekršaja, prilikom čega je zatečeno šest osoba koje su bile ponavljači teških prekršaja, kažu u policiji.

