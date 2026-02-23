Crnogorka maznula 70.000 €, dečku kupila Golf, šokirali su se kad su vidjeli gdje je ostatak!

Crnogorska policija uhitila je R. Đ. (26) zbog sumnje da je sedamdesetogodišnjaku ukrala 70.000 eura, 1.100 dolara i 300 švicarskih franaka. Policija je pronašla više od polovice novca koji osumnjičenica nije uspjela potrošiti, kao i vozilo kupljeno otuđenim novcem.

Foto: crnogorska policija

Istraga je pokazala da je osumnjičenica iskoristila povjerenje starijeg muškarca i 24. siječnja 2026. godine ušla u njegovu otključanu kuću. Popela se na kat i iz džepova sakoa u spavaćoj sobi uzela nekoliko omotnica s gotovinom. Nakon toga je iznijela i sef, koji je kasnije u svojoj kući nasilno otvorila i iz njega uzela preostalih 55.000 eura, piše Kurir.

Krađu je vlasnik primijetio i prijavio tek 19. veljače, gotovo mjesec dana nakon samog događaja.

Sakrila novac i trošila ga

R.Đ. je ukradeni novac sakrila u plastičnu kutiju koju je zazidala u šupljinu ispod stubišta, iza kuhinjskih elemenata. Novac je trošila na putovanja, luksuznu odjeću, nakit i darove. Dio novca, točnije 11.000 eura, dala je svom partneru koji je tim sredstvima kupio automobil VW Golf VII.

Foto: crnogorska policija

Policajci su u skrivenom spremištu pronašli 36.850 eura. Taj će novac, zajedno s oduzetim vozilom, vratiti vlasniku nakon završetka kriminalističke obrade.

Nadležne službe nastavljaju s radnjama na ovom slučaju kako bi u potpunosti zaštitile imovinu oštećenog građanina.