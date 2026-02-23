Obavijesti

Crnogorka maznula 70.000 €, dečku kupila Golf, šokirali su se kad su vidjeli gdje je ostatak!

Foto: crnogorska policija

Novac je trošila na putovanja, luksuznu odjeću, nakit i darove. Dio novca, točnije 11.000 eura, dala je svom partneru koji je tim sredstvima kupio automobil VW Golf VII

Crnogorska policija uhitila je R. Đ. (26) zbog sumnje da je sedamdesetogodišnjaku ukrala 70.000 eura, 1.100 dolara i 300 švicarskih franaka. Policija je pronašla više od polovice novca koji osumnjičenica nije uspjela potrošiti, kao i vozilo kupljeno otuđenim novcem.

Foto: crnogorska policija

Istraga je pokazala da je osumnjičenica iskoristila povjerenje starijeg muškarca i 24. siječnja 2026. godine ušla u njegovu otključanu kuću. Popela se na kat i iz džepova sakoa u spavaćoj sobi uzela nekoliko omotnica s gotovinom. Nakon toga je iznijela i sef, koji je kasnije u svojoj kući nasilno otvorila i iz njega uzela preostalih 55.000 eura, piše Kurir.

Krađu je vlasnik primijetio i prijavio tek 19. veljače, gotovo mjesec dana nakon samog događaja.

Sakrila novac i trošila ga

R.Đ. je ukradeni novac sakrila u plastičnu kutiju koju je zazidala u šupljinu ispod stubišta, iza kuhinjskih elemenata. Novac je trošila na putovanja, luksuznu odjeću, nakit i darove. Dio novca, točnije 11.000 eura, dala je svom partneru koji je tim sredstvima kupio automobil VW Golf VII.

Foto: crnogorska policija

Policajci su u skrivenom spremištu pronašli 36.850 eura. Taj će novac, zajedno s oduzetim vozilom, vratiti vlasniku nakon završetka kriminalističke obrade.

Nadležne službe nastavljaju s radnjama na ovom slučaju kako bi u potpunosti zaštitile imovinu oštećenog građanina.

