FOTO Ovo je mladić (21) koji je sa sačmaricom i kanisterom goriva upao na imanje Trumpa

Pripadnici američke Tajne službe i lokalne policije rano u nedjelju usmrtili su muškarca naoružanog sačmaricom nakon što je probio sigurnosni opseg oko imanja Mar-a-Lago predsjednika Donalda Trumpa u Palm Beachu na Floridi, priopćile su vlasti.

Trump se u trenutku incidenta nalazio u Washingtonu i nije bio prisutan u klubu. Prema navodima dužnosnika, muškarac, za kojeg se procjenjuje da je bio u ranim dvadesetima, primijećen je oko 1:30 sati po lokalnom vremenu kod sjevernog ulaza u kompleks. Sa sobom je imao sačmaricu i kanister s gorivom.

Dvojica agenata Tajne službe i zamjenik šerifa okruga Palm Beach suočili su se s osumnjičenim i naredili mu da odbaci oružje i kanister. Prema riječima šerifa Rica Bradshawa, muškarac je spustio kanister, ali je potom podigao sačmaricu u položaj za pucanje, nakon čega su policajci pucali. Proglašen je mrtvim na mjestu događaja. Nitko od pripadnika sigurnosnih snaga nije ozlijeđen.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je Tajna služba “brzo i odlučno neutralizirala naoružanu osobu koja je upala na imanje predsjednika”.

Motiv napada zasad nije poznat, a istragu je preuzeo FBI, koji prikuplja dokaze na mjestu događaja.

Incident dolazi u razdoblju pojačanih političkih napetosti i nasilja u Sjedinjenim Državama. Trump je 2024. godine preživio pokušaj atentata tijekom predizbornog skupa u Pennsylvaniji, kada ga je metak okrznuo po uhu. Iste godine uhićen je i muškarac koji se skrivao u blizini golf terena na Floridi s poluautomatskom puškom dok je Trump bio na terenu. Počinitelj je nedavno osuđen na doživotni zatvor.

Vlasti zasad ne iznose dodatne detalje, a FBI je poručio da će istraga utvrditi sve okolnosti ovog incidenta.

Tko je mladić koji je naoružan upao na Trumpovo imanje?

Muškarac koji je smrtno stradao u Mar-a-Lagu bio je 21-godišnji Austin T. Martin iz Camerona u Sjevernoj Karolini, reklo je više izvora za CBS News, američkog partnera BBC-ja.

Vlasti navode da je nosio sačmaricu i kanister goriva kada je ušao u Mar-a-Lago, pri čemu je ušao u kompleks u trenutku kada je jedan gost izlazio.

Foto: Društvene mreže

Martinova obitelj prijavila je njegov nestanak tek jučer, javlja CBS.

Dužnosnici istražuju je li oružje kupio tijekom vožnje iz Sjeverne Karoline prema Floridi, navodi CBS.