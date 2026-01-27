Crnu Goru trese seks-skandal: 'Svi imamo neku privatnost koju ne želimo da nam se vidi'

Sve je počelo jako loše i pogrešno i ja odmah u startu želim ohrabriti svaku ženu i zamoliti da se oslobodimo te teorije da smo mi dame i gospođe i da ćemo biti dame i gospođe i da ćemo prešutjeti kad nas netko napadne, poručuje u razgovoru za web televiziju Dana Mirjana Pajković, bivša direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava pri crnogorskom Ministarstvu ljudskih prava.

Crnu Goru već mjesec dana trese afera "eksplicitni snimci" na kojima su navodno nekadašnji savjetnik predsjednika Milatovića i bivši šef crnogorske tajne službe Dejan Vukšić i direktorica za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjana Pajković.

Oboje su podnijeli ostavke nakon što je intimni sadržaj postao viralan, uz brojne međusobne optužbe

Vukšić je ostavku podnio krajem prošle godine, a Pajković prošli petak nakon što su se u javnosti proširili snimci s eksplicitnim seksualnim sadržajem. Vukšić je u priopćenju zanijekao bilo kakvu umiješanost u pojavu eksplicitnih snimki na internetu.

– Odbacujem sve netočne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se, bez ikakvih dokaza, pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimki. Te sam sadržaje prvi put vidio tek kada su počeli nezakonito kružiti društvenim mrežama – naveo je Vukšić u priopćenju. Kako je naveo, Pajković mu je u listopadu 2024. godine „protupravno oduzela mobilni telefon koji je potom zloupotrijebljen“, čime mu je „grubo povrijeđena privatnost“.

Vukšić tvrdi da je zbog toga nastao sporni audiosnimak na kojem se čuje kako prijeti Mirjani Pajković, i to s fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore.

– O tom događaju nadležni organi posjeduju informacije. Riječi koje sam tom prilikom uputio M. P., a koje su selektivno i s vremenskim odmakom od godinu i tri mjeseca objavljene, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona – naveo je, među ostalim, Vukšić te dodao da se svjesno „pokušava izvršiti zamjena teza“ u kojoj se njega, „kao oštećenog“, nastoji „predstaviti kao počinitelja kaznenog djela“.

I dok Vukšić krivi Pajković, ona za sve optužuje njega...

'Uništavat će vam život...'

- Ja sam tu napravila prvu grešku i to je ono što najviše zamjeram sebi, jer kada sam bila izložena ekstremnom nasilju, koje sam objavila na društvenim mrežama, gdje mi je prvi čovjek uz predsjednika države, nekadašnji direktor ANB-a, vrlo uporno i dugotrajno u toku cijelog razgovora prijetio da mi neće biti mjesta i života u Crnoj Gori, da će moj šef vidjeti nešto što me kompromitira, gdje mi jasno i direktno priprijetio da za mene ima kompromitirajući materijal, što sam to u tom trenutku prešutjela. On je to meni rekao osobno nakon što sam odbila da postupim onako kako je on to od mene tražio - kazala je Pajković.

Kaže kako je kao pravnica ocijenila da zakoni nisu toliko suvremeni, da su zločini suvremeniji od zakonskih uredbi...

- Primjera radi kada vas neko ucjenjuje. Netko moćniji će vas tražiti uslugu, neko ponašanje koje vi u tom trenutku ne želite, a ako to odbijte napraviti nekome tko je oličenje najvećeg državnog autoriteta... Vas neće nitko fizički udariti, ovo je 21. stoljeće, ali će vam vrlo jasno uništavati život po svim osnovama. On mi je dao do znanja to u razgovoru. Ja sam i željela odbiti susret s njim - kazala je ona.

Pozvala je sve državne dužnosnike, moćnike... Da vode računa kako razgovaraju s 'običnim' građanima.

- Morate razumjeti da kad vam priprijeti netko tko je bitna figura u sigurnosnom sektoru, da će vam kad-tad nanijeti štetu zbog toga što ga niste ispoštovali. Da li je moj osjećaj straha nerealan? On je utemeljen. Želim da javnost razumije da svi imamo neku privatnost koju ne želimo da nam se vidi - kazala je Pajković...

Pajković je, piše Kurir, prije podnošenja ostavke poiliciji podnijela tri kaznene prijave protiv Vukšića.

Smatra da je tužiteljstvo dosta kasnilo s reakcijom na njene prijave, kao i mnoge druge institucije sistema.

- Predsjednik države je upoznat s tom kaznenom prijavom i nije reagirao. Moja je sreća što nisam neuka stranka i što znam pravni put. Predsjedniku države napismeno sam dostavila kako je njegov savjetnik postupao, a reakcija je uslijedila tek nakon što su se mediji zainteresirali za ovaj slučaj - kaže za kraj...