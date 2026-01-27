Ustavna seks kriza u Crnoj Gori: Savjetnik predsjednika i direktorica dali ostavke

Crnu Goru već mjesec dana trese afera "eksplicitni snimci" na kojima su navodno nekadašnji savjetnik predsjednika Milatovića i bivši šef crnogorske tajne službe Dejan Vukšić i direktorica za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjana Pajković.

Oboje su podnijeli ostavke nakon što je intimni sadržaj postao viralan, uz brojne međusobne optužbe, kaznene prijave, pa čak i prijetnje s fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, piše Blic.

Vukšić je ostavku podnio krajem prošle godine, a Pajković prošli petak nakon što su se u javnosti proširili snimci s eksplicitnim seksualnim sadržajem. Vukšić je u priopćenju zanijekao bilo kakvu umiješanost u pojavu eksplicitnih snimki na internetu.

– Odbacujem sve netočne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se, bez ikakvih dokaza, pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimki. Te sam sadržaje prvi put vidio tek kada su počeli nezakonito kružiti društvenim mrežama – naveo je Vukšić u priopćenju. Kako je naveo, Pajković mu je u listopadu 2024. godine „protupravno oduzela mobilni telefon koji je potom zloupotrijebljen“, čime mu je „grubo povrijeđena privatnost“.

Vukšić tvrdi da je zbog toga nastao sporni audiosnimak na kojem se čuje kako prijeti Mirjani Pajković, i to s fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore.

– O tom događaju nadležni organi posjeduju informacije. Riječi koje sam tom prilikom uputio M. P., a koje su selektivno i s vremenskim odmakom od godinu i tri mjeseca objavljene, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona – naveo je, među ostalim, Vukšić te dodao da se svjesno „pokušava izvršiti zamjena teza“ u kojoj se njega, „kao oštećenog“, nastoji „predstaviti kao počinitelja kaznenog djela“.

Sve zbog ustavnog suda?

Vukšić tvrdi da je u ožujku 2025. godine s nepoznatog broja primio uznemirujuće poruke s navedenim audiosnimkom na kojem se čuje njegov glas, uz jasnu prijetnju i pokušaj ucjene da „odustane od kandidature za suca Ustavnog suda. Za manipulaciju audiosnimkom optužio je Pajković.

Vukšić je dodao da je krajem prosinca 2025. godine M. P. podnijela prijavu protiv njega, priloživši isti audiosnimak i „stvarajući lažan dojam da je riječ o nedavnom događaju, prešućujući činjenicu da se događaj zbio prije više od godinu dana te da je zbog istog audiosnimka već bila saslušana zbog pokušaja ucjene“.

Foto: Instagram

– U siječnju 2026. godine dostavio sam Upravi policije dodatne materijalne dokaze, potom podnio prijavu protiv M. P. zbog lažnog prijavljivanja u vezi s distribucijom spornih fotografija i videosnimki na društvenim mrežama te inzistirao na poligrafskom testiranju – rekao je, među ostalim, Vukšić.

Tri kaznene prijave

Mirjana Pajković je pak, prije ostavke podnijela tri kaznene prijave zbog neovlaštene distribucije eksplicitnog sadržaja – fotografije na kojoj se nalazi ona. Iz prijave proizlazi da sumnja postoji da je bivši direktor Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB) Dejan Vukšić, svjestan nezakonitosti, pokušao iskoristiti informacije do kojih je došao u sklopu funkcije koju je obnašao, te da je tim materijalom prijetio, a o postojanju kompromitirajućeg materijala indirektno govorio i u jednoj emisiji. Na jednom od audiosnimaka koje je Pajković javno objavila, može se čuti kako Vukšić, navodno, prijeti da „cijela Crna Gora ima da vidi“ kompromitirajuće fotografije i snimke donedavne javne dužnosnice. ANB je prethodno odbacila svaku povezanost s objavama privatnih prepiski, video i foto materijala kojima se ugrožava privatnost građana.