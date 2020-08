Cro karticu možemo i sami uzeti pa uštedjeti pri plaćanju usluga u turizmu i u restoranima

Slab je odaziv, dosad je izdano nešto više od 2000 kartica, a nije poznato jesu li nešto uplatili poslodavci

<p>Svatko može otići u banku i otvoriti račun povezan s turističkom karticom pa na njega uplatiti nešto novca, a sami moraju u banku i oni kojima će novac uplatiti poslodavac.</p><p>- Do sada je, u 10 dana, izdano više od 2000 kartica. No banka ni Ministarstvo nemaju informacije jesu li uplatili poslodavci jer račun otvaraju privatne osobe - rekli su u Ministarstvu turizma i sporta.<br/> Poslodavac za uplatu radniku do 2500 kuna godišnje neće platiti porez.</p><p><strong>Može se i nadoplatiti</strong></p><p>Građani, uplaćuju li sami, mogu uplatiti koliko žele, nema najmanjeg iznosa, a zatreba li im mogu i doplatiti. Tom karticom mogu platiti ugostiteljske usluge, smještaj, najam broda i turističke usluge, a neki daju popust.</p><p>- Za sada je 55 onih koji daju popust pri plaćaju Hrvatskom turističkom karticom i njihove ponude objavljujemo na www.hrvatskaturistickakartica.hr i svakog dana ažuriramo - dodali su iz Ministarstva turizma.</p><p>Na primjer, 15 posto popusta na smještaj daju u Bizovačkim toplicama, a u Termama Sveti Martin 10 posto i na oba mjesta vrijedi do kraja godine. U Istarskim toplicama popust je 25 posto, ali samo do kraja kolovoza i na smještaj, a ne na paket aranžmane. Velebit aktivnosti daju 15 posto popusta, a na njihovim stranicama piše da imaju ture i najam bicikala te kajakarenje po Gackoj. </p><p>Najviše restorana koji nude popust je u Zadru.</p><p>- Mi u Burger&more; dajemo 20 posto popusta za korisnike Cro kartice. Do sad su pet računa platili tom karticom - rekao je Tomislav Fain.</p><p>Taj zadarski ugostitelj je i predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija.</p><p>- Cro kartica je dobar projekt koji treba gledati dugoročno jer će sigurno zaživjeti - kaže Tomislav Fain. Dodao je da i on želi uživati u benefitima te kartice koja se može koristiti u Hrvatskoj, što znači da se ne može platiti skijanje u Sloveniji, nego domaće djelatnosti povezane s turizmom, da se pomogne našem gospodarstvu.</p><p><strong>Mađarima se isplatila</strong></p><p>- Da je ta kartica uvedena lani, kad su mnogi imali povećane prihode i dijelili dobit s radnicima, bilo bi drugačije nego danas, kad su mnogi poslodavci pogođeni krizom - kaže Fain.<br/> Korist od kartice imat će naš turizam jer će popustima privući potrošače, a i potrošač koji je dobio popust. Turističku karticu najavljivali su još 2016. za razvoj kontinentalnog turizma i potrošnju cijele godine. U Mađarskoj je imaju cijelo desetljeće. U prvih pet godina turistička potrošnja se kod njih povećala za 64 posto, a broj za 30 posto.</p><p><strong>Negdje i popust</strong></p><p>S kartice se ne može podići novac, a mogu se platiti turističke usluge svugdje gdje primaju kartice</p><p><strong>Plaćanje kao i običnom karticom</strong></p><p>Pos uređaj Turistička kartica je debitna i njome se može svugdje gdje primaju karticu plaćati smještaj, hrana i piće u restoranima, najam plovila te aranžmani u turističkim agencijama.</p><p><strong>Popusti su od 5 do 50 posto</strong></p><p>Najviše hotela Popust pri plaćanju Cro karticom daju hoteli, restorani, agencije... Najveći popust, 50 posto, za turističke je ture u Osijeku, a najmanji, pet posto, kod turističke agencije Obzor.</p><p><strong>Samo u HPB-u</strong></p><p>Poseban račun Na javni poziv Ministarstva turizma za izdavanje turističke kartice javilo se osam banaka. No zasad se poseban račun vezan uz tu karticu može otvoriti samo u HPB-u.</p><p>2500 kuna bez davanja Toliko mogu poslodavci uplatiti zaposlenicima i na taj iznos nemaju dodatnih davanja.</p><p>Zakasnili Kartica bi više značila lani, kad je bila prava sezona, kaže Tomislav Fain</p><p>Lista ugostiteljskih lokala i turističkih tvrtki koje daju popust korisnicima Cto kartice je na www.hrvatskaturistickakartica.hr</p><p> </p>