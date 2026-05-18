Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...

Šibensko-kninska policija objavila je detalje uhićenja Kristijana Aleksića, koji je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke M. Kako su naveli noćas oko 2:30 uočili su Aleksića na području Drniša, na prilazu u grad.

- Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile - tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm - rekli su iz policije.

Dodaju i da je Aleksić doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje.

- U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice (dronovi) - zaključili su iz policije.

