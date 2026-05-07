Croatia Airlines otkazao 900 letova! 'Gubici višemilijunski'

bog naglog skoka cijena mlaznog goriva nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, zrakoplovne kompanije diljem svijeta bile su prisiljene otkazati oko 13 tisuća letova tijekom svibnja. Time je iz prometa uklonjeno čak dva milijuna sjedala, pokazuju podaci analitičke tvrtke Cirium. Rast cijena goriva bio je višestruk, što je dovelo do najteže krize u zračnom prometu još od pandemije COVID-19. Njemačko ministarstvo gospodarstva priopćilo je da je Izrael spreman pomoći Berlinu opskrbom kerozinom i prirodnim plinom, no konkretni detalji i količine još nisu definirani jer pojedine kompanije moraju samostalno ugovarati uvjete.

Posljedice ove krize osjete se i u Hrvatskoj. O situaciji je za RTL Danas govorio Slaven Žabo, direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa, koji ističe da je geopolitička nestabilnost snažno utjecala na troškove poslovanja.

- Cijena mlaznog goriva udvostručila se od početka krize, i to brže nego cijena sirove nafte. Takvi troškovi svim avioprijevoznicima, uključujući i Croatia Airlines, u ovom razdoblju donose višemilijunske gubitke, rekao je Žabo.

Kako bi ublažili financijski udar, kompanija je uvela krizne mjere i prilagodila poslovanje. Fokus je stavljen na optimizaciju mreže letova, bolje upravljanje kapacitetima i povećanje učinkovitosti. Žabo pojašnjava da optimizacija podrazumijeva usklađivanje broja letova s potražnjom i troškovima, što uključuje i njihovo smanjenje. U tom kontekstu, Croatia Airlines je u idućem kvartalu otkazao oko pet posto planiranih operacija. Od ukupno predviđenih 27.000 letova, to znači da ih je ukinuto približno 900. Unatoč tome, kompanija i dalje održava visoku razinu aktivnosti s do stotinu letova dnevno.

Na cijene avionskih karata, osim goriva, utječu i brojni drugi faktori poput potražnje i poteza konkurencije. Dodatni pritisak dolazi i od rasta troškova u sektoru - primjerice, Zračna luka Zagreb najavila je povećanje naknada od 20 posto od 1. lipnja, što će se izravno odraziti na cijene karata.

Ipak, konkretne projekcije poskupljenja zasad nije moguće dati. Kako ističe Žabo, cijene su vrlo promjenjive i mogu i rasti i padati, ovisno o potražnji. Tako su, primjerice, u domaćem prometu u prvom kvartalu ove godine bile i do pet posto niže. Unatoč izazovima, Croatia Airlines planira ostati konkurentan i osigurati stabilnu povezanost Hrvatske. Na pitanje može li se to postići bez povećanja cijena karata, Žabo odgovara da će to pokazati vrijeme.

Što se tiče turističke sezone, zasad nema razloga za pesimizam. U prva četiri mjeseca ove godine kompanija je zabilježila rast broja putnika od 23 posto, odnosno prevezla je gotovo 100 tisuća putnika više nego lani. Takvi rezultati, uz trenutačne rezervacije, upućuju na optimizam i očekivanja dobre turističke sezone.