Crveni alarm ispod Velebita zbog olujne bure. Stiže pretežno sunčan i manje hladan vikend

Na Jadranu će u petak prevladavati sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti biti umjerena, povremeno i povećana naoblaka, a lokalno može pasti i vrlo malo snijega. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura kretat će od -2 do 3, duž obale i na otocima između 7 i 12 °C, glasi prognoza vremena DHMZ-a.

Foto: Screenshot/DHMZ

Za Velebitski kanal je zbog jake bure upaljen crveni meteoalarm koji upućuje na izrazito opasno vrijeme. Samo je Gospićka regija bez upozorenja, a ostatak zemlje je od žutim i narančastim meteoalarmom, ponegdje zbog jakog vjetra, a ponegdje i zbog niskih temperatura.

Foto: Screenshot/DHMZ

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova prognoza vremena za petak i nadolazeće dane.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu jutarnji temperaturni minusi biti manje izraženi nego u srijedu i četvrtak, uz dosta oblaka, pa samo povremeno i mjestimice može biti slabog snijega nošenog rijetko umjerenim sjeverozapadnjakom. U središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti još mirnije i manja je vjerojatnost za lepršanje pahulja, ali će biti promjenjive naoblake, uz koju će ujutro biti između -8 i -5 °C, poslijepodne od -1 do 2 °C.

Većinom malo viša temperatura nego u četvrtak i u promjenjivo oblačnom gorju i na pretežno sunčanom sjevernom Jadranu, uz opet često umjerenu i jaku buru, podno Velebita i olujnu, ne samo na udare.

Vjetrovito će biti, uz more umjereno valovito i valovito, i u većinom sunčanoj Dalmaciji, u unutrašnjosti opet s jutarnjim minusima, a uz more će najviša temperatura zraka biti oko 10 °C.

Ovdje svakodnevno pratite prognozu vremena 24sata

Podjednako razmjerno svježe za ovaj dio siječnja i na sunčanom jugu Hrvatske, uz također umjerenu i jaku buru, osobito poslijepodne i navečer na udare ponegdje i olujnu.

Promjenjivo i manje hladno

- Sljedećih dana na kopnu većinom manje hladno. U subotu pretežno sunčano, a od nedjelje uz zamjetniju južinu oblačnije, uz sve češće, ali ne i obilne oborine, najprije u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, u ponedjeljak i u sjevernijim krajevima. Osim povremene mjestimične kiše moguća je i susnježica, rijetko i snijeg, uz smrzavanje na hladnoj podlozi.

- I na Jadranu subota sunčana, čak vedra, pa promjenjiva naoblaka i povremena kiša, osobito u ponedjeljak, a u nedjelju uglavnom na sjevernom dijelu. I pritom u subotu još bura i tramontana, lokalno s olujnim udarima, zatim većinom umjereno jugo i jugozapadnjak- prognozirao je Zoran Vakula za HRT.