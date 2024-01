Ledeno jutro diljem Hrvatske: U Crnom lugu izmjereno je čak -12 °C, u minusu ostajemo cijeli dan

Na području Crnog Luga u NP Risnjak izmjereno je jutros u 7 sati hladnih -12 °C, što čini ovaj četvrtak jednim od najhladnijih buđenja ove zime. I u ostatku Hrvatske zabilježeni su minusi pa je tako, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, izmjereno u Osijeku i Vukovaru -10 °C, Slavonski Brod i Gradište na -9 °C, u Zagrebu je - 8 °C, kao i u Daruvaru, dok je u Karlovcu, Sisku izmjereno - 7 °C.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, bit će pretežno sunčano, dok će prijepodne u unutrašnjosti biti mjestimice magla i niska naoblaka, dugotrajnija na istoku. Navečer u središnjim i istočnim predjelima naoblačenje.

Vjetar slab, krajem dana u Slavoniji, Baranji i Srijemu umjeren zapadni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, uglavnom podno Velebita još ponegdje i jaka uz olujne udare, navečer u jačanju. Zbog udara bure za područje Velebitskog kanala na snazi je narančasti meteoalarm.

Žuti meteoalarm je upaljen za ostatak Hrvatske, dok su tri regije bez alarma: Splitska, Gospićka te Kninska regija.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura zraka bit će između -3 i 2 °C, a duž obale i na otocima od 7 do 12 °C.

Istočna Hrvatska

U prvom dijelu dana mjestimice magla i niska naoblaka koji se ponegdje mogu zadržati i poslijepodne. Prema kraju dana sa sjevera jače naoblačenje. Vjetar uglavnom slab, navečer ponegdje umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između -10 i -7, a najviša dnevna između -3 i 0 °C.

Središnja Hrvatska

Prevladavat će sunčano, u noći i prijepodne mjestimice magla i niska naoblaka, ponajprije na jugu područja. Prema kraju dana sa sjevera jače naoblačenje. Vjetar uglavnom slab, navečer u Podravini ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između -9 i -6, a najviša dnevna između -2 i 1 °C.

Gorski kotar i Lika

Barem djelomice sunčano, ujutro po kotlinama mjestimice magla i niski oblaci. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između -10 i -7, a najviša dnevna između -3 i 0, na Jadranu od 7 do 12 °C.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Istra

Sunčano. Puhat će slaba do umjerena, ujutro mjestimice i pojačana bura koja će sredinom dana prolazno oslabjeti te u noći ponovno jačati. Na zapadnoj obali Istre tijekom prijepodneva zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u bit će uglavnom od -2 do 2 °C, u unutrašnjosti Istre od -7 do -3 °C, a najviša dnevna od 7 do 9 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, prijepodne mjestimice uz obalu umjerena naoblaka. Puhat će slaba i umjerena, pod Velebitom još i jaka bura, potkraj dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura između -2 i 4, a najviša dnevna od 7 do 10 °C.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dalmacija

Sunčano, tjekom prijepodneva na obali i otocima ponegdje umjerena naoblaka. Slaba i umjerena bura potkraj dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 7 °C, u unutrašnjosti od -3 do -1. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12 °C, u unutrašnjosti malo niža.