Crveni alarm na snazi je za četiri regije, čekaju nas 'pakleni' dani i noći. Evo kada stiže promjena

Nakon sunčanog i vrućeg dana, stiže nam još jedan takav. Sunčano i vruće bit će u utorak, ponegdje i vrlo vruće, na Jadranu i uz vrlo toplu noć, javlja Državni hidrometeorološki zavod. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val, čiji se vrhunac očekuje u srijedu i četvrtak.

'Toplinski val u unutrašnjosti nije ni počeo'

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda napominju da u unutrašnjosti toplinski val zapravo još nije počeo te da je na Jadranu opasnost od vrućine velika i može djelovati na zdravlje.

- S akumulacijom ove topline i porastom temperature zraka svakako se i u unutrašnjosti očekuje barem umjerena opasnost od toplinskog vala od srijede, dakle u drugoj polovini tjedna. Promjena vremena s kojom bi došlo do osvježenja, odnosno pada temperature zraka i koja bi donijela i oborinu, vrlo je vjerojatna u toku vikenda - objasnila je Tanja Renko iz DHMZ-a za HRT.

Zbog iznimno visokih temperatura crveni alarm upaljen je

Temperature i do 37 °C

Vjetar na kopnu bit će većinom slab, duž obale noću i ujutro puhat će slaba i umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Jutarnja temperatura bit će od 17 do 22, na Jadranu većinom od 24 do 29, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 °C.

Kada stiže promjena?

Meteorolog Ivan Čačić za Novu TV je najavio da se pred kraj tjedna sa sjeverozapada očekuje izražena promjena vremena.

Pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće bit će sljedeća tri dana. U unutrašnjosti postoji mala mogućnost za pokoji lokalni pljusak u popodnevnim satima. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

HZJZ: Preporuke za zaštitu od vrućine i toplinskog udara

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su podsjetili na preporuke za zaštitu od vrućine i toplinskog udara, posebno za ljude sa zdravstvenim problemima.

Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog, često naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala.

Za vrijeme trajanja velike vrućine važno je pridržavati se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova te pratiti Državni hidrometeorološki zavod - upozorenje na toplinske valove, istaknuli su iz HZJZ-a.

Kod vrtoglavice - zatražite pomoć

Rashladite svoj dom, klonite se vrućine, rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine, pomozite drugima - samo su neke od preporuka kako se zaštititi od velikih vrućina. Ako imate zdravstvene probleme, držite lijekove na temperaturi ispod 25 stupnjeva Celzijusovih ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).

Tražite savjet liječnika ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova, pogotovo one za pojačano mokrenje i snižavanje tlaka. Ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju, tražite pomoć, što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu.

Popijte vodu ili nezaslađeni razrijeđeni voćni sok više puta po nekoliko gutljaja; smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon fizičkog rada ili vježbe u vrlo vrućem vremenu.

Pijte tekućinu koja sadrži elektrolite (npr. juhu, „smoothie“ od povrća i dr.), a u slučaju da grčevi traju duže od jednog sata, zatražite medicinsku pomoć. Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

Ako neki član Vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), zujanje u ušima, probleme s vidom i malaksalost, grčeve i/ili su bez svijesti, odmah zovite liječnika ili hitnu pomoć.

Posjetite obitelj, prijatelje i susjede

Dok čekate na liječnika ili hitnu pomoć, smjestite ugroženu osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem, kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz rad ventilatora, mahanje lepezom ili većom tkaninom i špricanje kože vodom temperature 25 do 30 stupnjeva Celzijusovih.

Mjerite temperaturu tijela i održavajte je ispod 39 stupnjeva Celzijusovih. Nemojte toj osobi dati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.

Posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive i teško pokretne osobe mogle bi zatrebati Vašu pomoć tijekom vrućih dana. Razgovarajte o toplinskom udaru s obitelji. Svaki član obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti s obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti.

Ako je netko koga poznajete izložen riziku, pomozite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno. Uzimaju li te osobe lijekove, provjerite s njihovim liječnikom kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu, preporučili su iz HZJZ-a.