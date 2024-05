Novi Zagreb: Pozlilo mu pa je sletio s ceste, našli ga mrtvog. Prekinuli tramvajski promet

Auto je sletio i zabio se u stup!

Glasio je tako poziv zagrebačkim hitnim službama u ponedjeljak oko 8.40 sati s Avenije Dubrovnik. Prolaznici su vidjeli muškarca kako skreće automobilom s ceste, prolazi kraj tramvajske stanice i zabija se u stup. Nije se micao pa su mu pokušali pomoći zagrebački vatrogasci. Nažalost, nije imao puls i bio je mrtav na mjestu.

Zagrebačka policija nam je potvrdila kako imaju dojavu o preminulom muškarcu, no kako se ne radi o prometnoj nesreći. Dodali su kako mu je najvjerojatnije pozlilo tijekom vožnje te kako slučaj vode kao 'događaj u prometu'.

Kako neslužbeno doznajemo, radilo se o starijem muškarcu koji je bio uredno vezan pojasom. Nije imao puls te reanimacija nije pomogla.

Zbog očevida je promet tim dijelom Zagreba bio otežan, a nisu vozili niti tramvaji.

- Došlo je do zastoja tramvajskog prometa kod stajališta Velesajam, u smjeru Arene Zagreb te da tramvajska linija 7 prometuje skraćeno do Sopota. Od Arene Zagreb do Sopota, putnici mogu koristiti autobusne linije 109 i 607 - obavijestio je ZET.