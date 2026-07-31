Crveni alarm za dio Hrvatske, danas temperature i do 40 °C!

Hrvatska je na samom vrhuncu toplinskog vala koji će trajati tijekom petka i vikenda. Zbog snažne anticiklone koja donosi vruć zrak, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je najviši stupanj upozorenja za nekoliko regija. Temperature će se penjati do 40 °C, a olakšanje neće donijeti ni noći, koje će osobito na Jadranu biti tropske.

Današnji dan je sunčan i ekstremno vruć. Najozbiljnija situacija je u riječkoj i dubrovačkoj regiji, za koje je na snazi crveni meteoalarm. Na riječkom području dnevne temperature prelazit će 34 °C, a noćne neće padati ispod 24 °C. Dubrovnik, prema prognozi DHMZ-a, očekuje još teža situacija: dnevni maksimum bit će oko 35 °C, a noćne temperature ostat će iznad 27 °C, što dodatno iscrpljuje organizam. Narančasti alarm vrijedi za Zagreb, Karlovac, Knin i Split, gdje je također proglašena velika opasnost. U Splitu se očekuje preko 35 °C danju i oko 26 °C noću, dok će Zagreb dosegnuti vrućih 37 °C.

Foto: DHMZ

Vrućine ne popuštaju ni za vikend

Toplinski val nastavit će se jednakim intenzitetom i tijekom vikenda. Subota i nedjelja donose daljnji porast temperatura. DHMZ predviđa da će se crveni alarm u subotu proširiti i na Zagreb i Split, a u nedjelju i na Knin. U Zagrebu bi se temperatura u nedjelju mogla popeti i do 38 °C.

Kako bi građanima olakšao borbu s vrućinom, Grad Zagreb je od petka do nedjelje osigurao besplatan ulaz na gradske bazene te u brojne muzeje. Manje popuštanje vrućina i mogućnost za lokalne pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti, očekuje se tek sredinom sljedećeg tjedna.

Savjeti za zaštitu od vrućine

Nadležne službe apeliraju na građane i turiste da se pridržavaju preporuka kako bi zaštitili zdravlje. Ključno je izbjegavati boravak na otvorenom i naporne fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati. Potrebno je piti dovoljno tekućine, najbolje običnu vodu, te nositi laganu i svijetlu odjeću, kao i zaštitu za glavu. Poseban oprez savjetuje se najosjetljivijim skupinama: starijim osobama, kroničnim bolesnicima, trudnicama i maloj djeci.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljne u cijeloj zemlji, što može uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Vlasti još jednom podsjećaju da se djeca, starije osobe i kućni ljubimci ni na trenutak ne smiju ostavljati sami u parkiranim vozilima.

*uz korištenje AI-ja

