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VRHUNAC TOPLINSKOG VALA

Crveni alarm za dio Hrvatske, danas temperature i do 40 °C!

Piše 24sata,
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Crveni alarm za dio Hrvatske, danas temperature i do 40 °C!
Foto: David Jerkovic/PIXSELL.
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Toplinski val nastavit će se jednakim intenzitetom i tijekom vikenda. Subota i nedjelja donose daljnji porast temperatura

Hrvatska je na samom vrhuncu toplinskog vala koji će trajati tijekom petka i vikenda. Zbog snažne anticiklone koja donosi vruć zrak, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je najviši stupanj upozorenja za nekoliko regija. Temperature će se penjati do 40 °C, a olakšanje neće donijeti ni noći, koje će osobito na Jadranu biti tropske.

Današnji dan je sunčan i ekstremno vruć. Najozbiljnija situacija je u riječkoj i dubrovačkoj regiji, za koje je na snazi crveni meteoalarm. Na riječkom području dnevne temperature prelazit će 34 °C, a noćne neće padati ispod 24 °C. Dubrovnik, prema prognozi DHMZ-a, očekuje još teža situacija: dnevni maksimum bit će oko 35 °C, a noćne temperature ostat će iznad 27 °C, što dodatno iscrpljuje organizam. Narančasti alarm vrijedi za Zagreb, Karlovac, Knin i Split, gdje je također proglašena velika opasnost. U Splitu se očekuje preko 35 °C danju i oko 26 °C noću, dok će Zagreb dosegnuti vrućih 37 °C.

Foto: DHMZ

Vrućine ne popuštaju ni za vikend

Toplinski val nastavit će se jednakim intenzitetom i tijekom vikenda. Subota i nedjelja donose daljnji porast temperatura. DHMZ predviđa da će se crveni alarm u subotu proširiti i na Zagreb i Split, a u nedjelju i na Knin. U Zagrebu bi se temperatura u nedjelju mogla popeti i do 38 °C.

Kako bi građanima olakšao borbu s vrućinom, Grad Zagreb je od petka do nedjelje osigurao besplatan ulaz na gradske bazene te u brojne muzeje. Manje popuštanje vrućina i mogućnost za lokalne pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti, očekuje se tek sredinom sljedećeg tjedna.

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Savjeti za zaštitu od vrućine

Nadležne službe apeliraju na građane i turiste da se pridržavaju preporuka kako bi zaštitili zdravlje. Ključno je izbjegavati boravak na otvorenom i naporne fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati. Potrebno je piti dovoljno tekućine, najbolje običnu vodu, te nositi laganu i svijetlu odjeću, kao i zaštitu za glavu. Poseban oprez savjetuje se najosjetljivijim skupinama: starijim osobama, kroničnim bolesnicima, trudnicama i maloj djeci.

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*uz korištenje AI-ja
 

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Komentari 1
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