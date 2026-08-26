CRVENI ALARM za Dubrovnik: 'Temperature će premašiti kritične vrijednosti u subotu'

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda podigli su razinu upozorenja za Dubrovačku regiju na crvenu, najvišu moguću razinu, zbog toplinskog vala koji će svoj vrhunac dosegnuti u subotu. Riječ je o temperaturnim uvjetima koji predstavljaju vrlo veliku opasnost za zdravlje, a dežurni prognostičar DHMZ-a, Tomislav Kozarić, detaljnije je pojasnio što nas očekuje.

Crveni alarm upaljen za jug Hrvatske

Dok će veći dio zemlje osjetiti vrućine, situacija na krajnjem jugu bit će iznimno ozbiljna. Crveno upozorenje podrazumijeva da su vremenski uvjeti vrlo opasni te da postoji visok rizik od štete i nezgoda, čak i na velikom području i za veći broj ljudi. Poseban oprez preporučuje se najosjetljivijim skupinama stanovništva.

Foto: DHMZ

​- Dubrovačka regija u subotu ima crveno upozorenje za pojavu toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Riječ je o velikoj opasnosti koja se pojavila s obzirom na očekivane vrijednosti temperature zraka i trajanje toplinskog vala koji na tom području već traje neko vrijeme - istaknuo je Kozarić.

Zašto dolaze ekstremne vrućine?

Uzrok nadolazećih ekstremnih temperatura leži u meteorološkim prilikama koje pogoduju naglom porastu temperature. Prema riječima prognostičara, preko Hrvatske će se tijekom petka i subote premještati visinski termobarički greben, koji sa sobom donosi prolazno pritjecanje iznimno toplog zraka s područja jugozapada.

​- Riječ je o pritjecanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi tijekom petka i subote. U polju povišenog tlaka zraka temperature će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja - pojasnio je Kozarić.

Kakvo je stanje u ostatku zemlje?

Iako će jug biti na najvećem udaru, ni ostatak Hrvatske neće biti pošteđen vrućina, no opasnost će biti manjeg intenziteta. U petak će u većini ostalih regija na snazi biti narančasto upozorenje, koje označava veliku opasnost od toplinskog vala. Ipak, već za vikend stiže olakšanje.

​- U ostalim regijama opasnost će u petak biti velika. U subotu ili je nema ili će biti umjerena - dodao je.

Slijedite upute stručnjaka

S obzirom na ozbiljnost situacije, iz DHMZ-a apeliraju na građane da se redovito informiraju o promjenama i prate najnovija upozorenja. Podaci se neprestano osvježavaju, stoga je ključno pratiti službene izvore kako bi se pravovremeno poduzele sve mjere zaštite.

​- U svakom slučaju treba pratiti mrežne stranice DHMZ-a i portal Meteo.hr, na kojima se redovito osvježavaju upozorenja i tablica toplinskog vala. Treba pratiti i preporuke za zaštitu od vrućine i općenito upozorenja i prognoze - zaključio je Kozarić.

Ovako se zaštitite

U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje milijuna ljudi. Zbog toplinskih valova svijet već sada osjeća štetne učinke a oni će se vjerojatno i povećati. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, a procjene ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. S obzirom na to da pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od toplinskih valova donosimo vam preporuke za zaštitu od velikih vrućina.

Rashladite svoj dom:

Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Mjerite sobnu temperaturu između 8 i 10 sati, u 13 sati i noću nakon 22 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32 °C danju i ispod 24 °C noću. To je posebno važno za djecu ili ako ste osoba starija od 60 godina te ako imate kronične zdravstvene probleme.

Mjerite sobnu temperaturu između 8 i 10 sati, u 13 sati i noću nakon 22 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32 °C danju i ispod 24 °C noću. To je posebno važno za djecu ili ako ste osoba starija od 60 godina te ako imate kronične zdravstvene probleme. Koristite hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom. Otvorite sve prozore ili rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža (ako je to moguće).

da rashladite svoj dom. Otvorite sve prozore ili rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža (ako je to moguće). Smanjite količinu vrućeg zraka unutar stana ili kuće. Danju zatvorite prozore i rolete (ako ih imate), naročito one koji su okrenuti prema suncu. Ugasite sva umjetna svjetla i što je više moguće električnih uređaja.

Danju zatvorite prozore i rolete (ako ih imate), naročito one koji su okrenuti prema suncu. Ugasite sva umjetna svjetla i što je više moguće električnih uređaja. Stavite zaslone, draperije, tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili popodnevno sunce.

draperije, tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili popodnevno sunce. Kada uključite uređaj za rashlađivanje (air-conditioning) zatvorite vrata i prozore kako ne bi trošili više energije nego što je potrebno.

Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura iznad 35 °C neće spriječiti bolesti vezane uz velike vrućine.

Klonite se vrućine:

Sklonite se u najhladniju prostoriju stana/kuće, posebno noću.

stana/kuće, posebno noću. Ako stan/kuću ne možete držati hladnim, provedite 2 - 3 sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je hlađena).

(npr. javna zgrada koja je hlađena). Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana.

u najtoplijem dijelu dana. Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između 4 i 7 sati.

Ako morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između 4 i 7 sati. Potražite sjenu.

Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu.

Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Naročitu brigu valja posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitne kreme s najvećim faktorom.

Naročitu brigu valja posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitne kreme s najvećim faktorom. Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine:

Izbjegavajte boravak na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe i srčani bolesnici te bolesnici oboljeli od šećerne bolesti

poglavito djeca, trudnice, starije osobe i srčani bolesnici te bolesnici oboljeli od šećerne bolesti Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamatanje u hladne mokre ručnike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd.

Druga mogućnost je zamatanje u hladne mokre ručnike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd. Nosite laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van, stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale.

od prirodnih materijala. Ako idete van, stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale. Koristite laganu posteljinu i plahte, po mogućnosti bez jastuka, kako bi izbjegli akumulaciju topline.

po mogućnosti bez jastuka, kako bi izbjegli akumulaciju topline. Pijte redovito , ali izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera. Važno je piti dovoljno tekućine ali ne naglo.

, ali izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera. Važno je piti dovoljno tekućine ali ne naglo. Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.

Pomognite drugima:

Posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive osobe mogle bi zatrebati pomoć tijekom vrućih dana

koji većinu vremena provode sami. Osjetljive osobe mogle bi zatrebati pomoć tijekom vrućih dana Razgovarajte o toplinskom udaru s članovima obitelji. S obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti svaki član obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti.

S obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti svaki član obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti. Ako je netko koga poznajete pod rizikom pomognite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno.

da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno. Ako uzimaju lijekove, provjerite s liječnikom koji ih liječi kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu.

koji ih liječi kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu. Položite tečaj prve pomoći kako bi naučili što poduzeti u slučaju toplinskog udara i ostalih hitnih stanja. Svatko mora znati kako reagirati.

Ako imate zdravstvene probleme:

Držite lijekove na temperaturi ispod 25 °C ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).

Tražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova.

Ako se vi ili drugi oko vas osjećaju loše:

Tražite pomoć ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu.

ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu. Popijte vodu ili voćni sok da nadoknadite tekućinu.

Smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon rada ili vježbe po vrlo vrućem vremenu, pijte tekućinu koja sadrži elektrolite, a u slučaju da grčevi ostanu prisutni duže od jednog sata potražite medicinsku pomoć.

ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon rada ili vježbe po vrlo vrućem vremenu, pijte tekućinu koja sadrži elektrolite, a u slučaju da grčevi ostanu prisutni duže od jednog sata potražite medicinsku pomoć. Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

Ako neki član vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), grčeve i/ili su bez svijesti, odmah zovite liječnika/hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika/hitnu pomoć, smjestite osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem - kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25 - 30 °C. Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38 °C. Nemojte davati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.