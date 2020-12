Crveni alarm za Gorski kotar i Liku: Past će do 25 cm snijega!

Za Velebitski kanal su iz DHMZ-a najavili olujni vjetar, koji bi mjestimice mogao iznositi i do 130 kilometara na sat. U Lici bi pak moglo pasti sve do 25 centimetara snijega

<p>Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog pogoršanja vremenskih uvjeta koji stižu u narednim danima.</p><p>Za određena područja izdano je i crveno upozorenje.</p><p>Radi se o području Velebitskog kanala, kao i područje Gospića i dijela Gorskog kotara. </p><p>Za Velebitski kanal su iz DHMZ-a najavili olujni vjetar, koji bi mjestimice mogao iznositi i do 130 kilometara na sat.</p><p>U Lici bi pak snijeg mogao padati već u srijedu, a do četvrtka navečer bi moglo pasti sve do 25 centimetara snijega, dok bi temperature vrlo lako mogle biti i u minusu.</p><p>Snijeg bismo mogli vidjeti i u ostalim dijelovima Hrvatske, počevši od Karlovca i Zagreba pa i u Slavoniji. U srijedu je susnježica moguća i u unutrašnjosti Istre, a bura bi je mogla donijeti i podno Velebita.</p><p>U Dalmaciji također drastično pogoršanje vremenskih uvjeta. Narednih dana će biti mnoštvo padalina, poglavito kiše, a nerijetko će biti i popraćena grmljavinom.</p><p>Sva upozorenja pročitajte <a href="https://www.meteoalarm.eu/hr_HR/1/0/HR-Hrvatska.html" target="_blank">OVDJE</a>.</p>