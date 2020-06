Crveni alarm za Hrvatsku: Stižu nam oluja, tuča i grmljavina

Svakodnevno će barem ponegdje pasti malo kiše, a u mnogim će krajevima biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom, mjestimice vjerojatno i s olujnim nevremenom, osobito u ponedjeljak

<p>Za razliku od prošlog tjedna koji je bio sunčani, stiže nam promjenjivo i manje toplo nego tijekom vikenda. </p><p>Svakodnevno će barem ponegdje pasti malo kiše, a u mnogim će krajevima biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom, mjestimice vjerojatno i s olujnim nevremenom, osobito u ponedjeljak, koji bi neke u kopnenom području mogao podsjetiti na jesen, javljaju s <strong><a href="https://www.hrt.hr/624453/vrijeme-i-promet/za-vidovo-vecinom-kisa-i-svjezije-ponovo">HRT-a. </a></strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme na sjeveru Hrvatske </strong></p><p>- U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti uglavnom oblačno s povremenom kišom. Mjestimice će pritom biti i pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženijih, s obilnijom kišom. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, a dnevna temperatura bit će za nekoliko stupnjeva niža nego u nedjelju. </p><p>Osjetno će svježije biti i u središnjoj Hrvatskoj, s najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 21 °C. Prevladavat će oblačno s povremenom kišom, uglavnom u noći i ujutro moguće s jačim pljuskovima, pri čemu mjestimice može pasti više od 30 litara kiše po četvornome metru - prognozira <strong>Krunoslav Mikec</strong>, iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.</p><p>I u gorskoj Hrvatskoj očekuju nas obilnije oborine. I na Jadranu će biti povećana vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom.</p><p>Podjednak će vjetar biti i u Dalmaciji, uz more uglavnom malo valovito. Uz promjenljivu naoblaku bit će prolazne mjestimične kiše ili pokojeg neverina. Najviša temperatura uglavnom od 22 do 24 °C. I na krajnjem jugu temperatura zraka bit će oko 23 °C. Uz sunčana razdoblja također treba računati na lokalne pljuskove, odnosno neverine. Uz slab i umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak more će biti malo, samo na otvorenome ponegdje umjereno valovito. <br/> <br/> I u nastavku tjedna očekuje nas promjenljivo vrijeme. </p><p><br/> <br/> - I sljedećih će dana u unutrašnjosti biti kiše, ponegdje uz grmljavinu, ali manje te ne posvuda. Pritom će u utorak i srijedu biti umjereno i znatno oblačno, ujutro moguće s maglom, a u četvrtak su izgledna dulja sunčana razdoblja. Temperatura će zraka nakon osvježenja u ponedjeljak - opet porasti.<br/> <br/> I na Jadranu će u nastavku tjedna biti malo toplije nego u ponedjeljak. Sunčanog će vremena biti više nego na kopnu, ali neće biti posve stabilno. Vjerojatnost za pljuskove postojat će ponajprije na sjevernom dijelu, u utorak i na krajnjem jugu. Puhat će uglavnom slab i umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak te jugozapadnjak, u utorak prolazno ponegdje i bura - izjavio je <strong><a href="https://www.hrt.hr/624453/vrijeme-i-promet/za-vidovo-vecinom-kisa-i-svjezije-ponovo">Mikec. </a></strong></p>