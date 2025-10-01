Crveni alarm zbog olujne bure: U najvišem gorju moguć snijeg!

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u srijedu, 1. listopada, u većem dijelu zemlje očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Ponegdje će pasti malo kiše, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku, dok se na jugu u poslijepodnevnim satima može razviti i grmljavinsko nevrijeme.

Foto: DHMZ

Vjetar će u unutrašnjosti biti umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će između 11 i 16 °C, dok će se na Jadranu kretati od 18 do 23 °C.

Četvrtak donosi jaču buru i osjetan pad temperature

U četvrtak, 2. listopada, vrijeme će i dalje biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no situacija će biti vrlo vjetrovita, osobito na Jadranu. U Gorskom kotaru i Lici prevladavat će oblačno vrijeme uz povremenu slabu kišu.

Foto: DHMZ

DHMZ upozorava na jaku buru koja će ponegdje imati olujne i orkanske udare, osobito podno Velebita, zbog čega je za podvelebitsko područje izdan crveni meteoalarm. U unutrašnjosti će puhati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar.

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Temperature će se pritom osjetno sniziti - najniža jutarnja u unutrašnjosti između 4 i 9 °C, na Jadranu od 11 do 15 °C. Najviše dnevne vrijednosti u unutrašnjosti bit će samo između 9 i 14 °C, a na Jadranu od 14 do 19 °C.

U noći na četvrtak, kad temperature padnu, u najvišem gorju može zalepršati i koja snježna pahulja, prognozira meteorologinja Tea Blažević s N1.

Izgledi do subote

U razdoblju od četvrtka do subote očekuje se djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom. Mjestimična kiša moguća je u četvrtak u Gorskom kotaru i Lici te ponovno potkraj subote.

Foto: DHMZ

Vjetar će u unutrašnjosti većinom biti slab i umjeren, ali će u četvrtak i petak još ponegdje puhati jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će dominirati jaka i olujna bura s orkanskim udarima, osobito u četvrtak, dok će u subotu postupno slabjeti i okrenuti na jugo koje će jačati.

Temperature će se u drugom dijelu tjedna dodatno spustiti, no u subotu je izgledan njihov ponovni porast. Unatoč tome, ujutro je u unutrašnjosti i dalje moguć slab mraz.