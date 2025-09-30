Obavijesti

Moguća je slaba kiša: U utorak će biti oblačno, krajem tjedna stiže nam veliko zahladnjenje

Zahla?enje i kiša u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

DHMZ je za utorak izdao žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra. Krajem tjedna temperatura će pasti ispod prosjeka za početak listopada

U unutrašnjosti zemlje i na sjevernom Jadranu u utorak će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje su moguće i slabe oborine. Građani Zagreba i okolice također mogu očekivati pretežno oblačno nebo, uz povremenu slabu kišu i slab vjetar, dok će se dnevna temperatura kretati oko 15 °C.

U Dalmaciji će jutro biti pretežno sunčano, no već od sredine dana očekuje se postupni porast naoblake sa sjevera. Na Jadranu će puhati uglavnom slab vjetar, ali ponegdje će biti umjerene bure, osobito na sjevernom dijelu, dok će prema sredini i jugu poslijepodne zapuhati jugozapadnjak.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu očekuju se između 11 i 16 °C, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije biti osjetno toplije, od 19 do 24 °C.

DHMZ je za utorak izdao žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra.

Stiže zahladnjenje

Krajem tjedna dolazi veliko zahladnjenje. Temperatura će pasti ispod prosjeka za početak listopada i bit će sličnija početku studenog - osobito ujutro i to u gorskom dijelu gdje će jutarnja temperatura biti oko nula stupnjeva. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

