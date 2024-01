Crveni meteoalarm na snazi za subotu za Hrvatsku: 'Očekuje se prekid u prometu, zaštitite se!'

Velik dio Hrvatske probudio se u petak sa snježnim pokrivačem.

Mnoge je to razveselilo, ali snijeg i led donijeli su i dosta problema u prometu...

Danas je crveno upozorenje na snazi za riječku i gospićku regiju zbog vjetra i snijega te poledice, dok su zagrebačka, karlovačka, kninska i splitska regija u 'narančastom'. Od obalnih područja u crvenom su danas Kvarner i Kvarnerić te područje Velebitskog kanala.

Foto: DHMZ

A Hrvatska se i sutra crveni. Za subotu je cijeli dan za riječku regiju na snazi crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno. Na snazi je zbog vjetra, mogući su udari od 90 do 180 km/h, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

- Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - savjetuje DHMZ.

Foto: DHMZ

Narančasti alarm, koji znači da je vrijeme opasno, na snazi je za kninsku regiju zbog vjetra i snijega te poledice, a za splitsku zbog vjetra.

- Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - stoji u prognozi za splitsku i kninsku regiju.

Za zagrebačku, karlovačku i dubrovačku regiju za sutra je na snazi žuti meteoalarm.

Što se tiče obalne Hrvatske, crveni meteoalarm za sutra je oglašen za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Zapadna obala Istre, sjeverna, srednja i južna Dalmacija su u 'narančastom'. Za sva obalna područja upozorenje je na snazi zbog vjetra.

A evo kakvo nam vrijeme iz DHMZ-a najavljuju za subotu:

Foto: DHMZ

- U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Oblačnije će se zadržati na jugu zemlje gdje će još u prvom dijelu dana biti mjestimične kiše, ali ponegdje i susnježice i snijega - pišu iz DHMZ-a i nastavljaju:

Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak sjeverni. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita lokalno i s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura zraka od -9 do -4, duž obale i na otocima između -1 i 4, na jugu oko 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C - javlja DHMZ.

