CRVENI METEOALARM Orkanska bura srušila kamion na A1: Evo kakvo će vrijeme biti za vikend

Orkanska bura podno Velebita u četvrtak je napravila kaos na autocesti A1, gdje se pod silinom vjetra prevrnuo kamion. Na snazi je i crveno upozorenje, a udari bure idu i do 165 km/h.

Zbog orkanske bure na snazi je crveno upozorenje za područje Velebitskog kanala. Koliko je opasno vrijeme govori i činjenica da se u četvrtak ujutro pod udarima bure prevrnuo kamion na autocesti A1 između tunela Sv. Rok i Posedarja. 

Pervrnuo se kamion kod Posedarja zbog bure 00:38
- Zbog olujnog vjetra dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila, i to samo u smjeru Zagreba (prekinut je promet u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće) - priopćio je Hrvatski autoklub. Obilazak je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina.

Kako prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u četvrtak nas očekuje djelomice, a osobito na sjevernom Jadranu pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će biti promjenjive naoblake. Poslijepodne je u unutrašnjosti lokalno moguće malo kiše ili poneki pljusak, a u najvišim predjelima i slab snijeg.

Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje jak. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, a poslijepodne će polako slabjeti. Najjači udari vjetra bit će između 35 i 90 čvorova (65-165 km/h). Najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici između 7 i 10 Celzijevih stupnjeva.

FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme

Prva marčana bura donijela je naglo zahladnjenje, a snijeg je u srijedu ujutro zabijelio dijelove Hrvatske. Najviše ga je palo u gorju. Najdeblji pokrivač izmjeren je na Zavižanu, čak 52 centimetra. U Čabru je palo 18 centimetara, dok su Delnice osvanule s osam. Na Sljemenu je izmjereno deset centimetara snijega. Najveći problemi bilježe se na prometnicama kroz Gorski kotar i Liku. Kolnici su prekriveni snijegom, a u Delnicama su iz prometa isključivali vozače bez zimske opreme.

U petak će, prema prognozama, na Jadranu biti pretežno sunčano, dok će uglavnom u drugom dijelu dana ponegdje biti umjerene naoblake. U unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, dok se sredinom dana i popodne sprema mogućnost za pokoju kap kiše ili pljusak.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. a na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice još jaka bura s olujnim udarima, posebno u prvom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura ide od 0 do 5, na Jadranu 6 do 11, a najviša dnevna između 12 i 17 °C, u Gorskom kotaru i Lici malo niža.

Kakvo će vrijeme biti za vikend?

Prema prognozama DHMZ-a, za vikend nas očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom. 

Na Jadranu će u petak biti pretežno sunčano. Vrlo slabe kratkotrajne kiše ili pljuska sredinom dana i poslijepodne može biti uglavnom mjestimice u unutrašnjosti, poglavito u nedjelju.

Vjetar će puhati slab do umjeren sjeveroistočni, u dane vikenda istočni, a na Jadranu slaba i umjerena, u petak još ponegdje jaka bura s olujnim udarima, potom u dane vikenda uz buru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.

