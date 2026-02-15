Crveno jezero puni se vodom i oduševljava domaće, a i goste: 'Prizor mnoge ostavi bez daha'

Imotski prirodni fenomen Crveno jezero čija ukupna dubina premašuje 500 metara od čega je polovica ispunjena vodom ovih dana posebno privlači znatiželju Imoćana i njihovih posjetitelja. Zbog velike količine padalina iz dana u dan raste vodostaj u ovom ne samo imotskom već i svjetskom hidromorfološkom krškom fenomenu, te je prema zadnje izmjerenim podacima trenutno pod vodom 306 metara. Ovakva dubina vode ozbiljno se primakla rekordnoj brojci od 317 metara, koliko je zabilježeno 2013. godine.

Foto: Zvonimir Barisin

- Svako sam jutro u šetnji uz Crveno jezero i gledam kako vodostaj raste, jer ako nisi došao do ovdje onda nisi došao nigdje. Kiša danima pada i velike su količine vode koja podzemnim kanalima pristiže iz susjedne BIH te puni grotlo jezera. Nije to ništa neobično bilo je još ovakvih godina, ali mora se priznati kako ga je prelijepo vidjeti. Za one koji nisu iz Imotskog, a dolaze vidjeti ovu ljepotu malo je reći da ostaju bez daha. Pomalo se i pribojavaju nagnuti preko oboda i stijena kojima je jezero okruženo, a ja sam kao dječarac od 13 godina silazio u jezero i kupao se - kaže nam Marijan Bilić zvani Okac koji je odavna zagazio u deveto desetljeće.

Ovaj rođeni Imoćanin. dok naslonjeni uz južnu stranu jezera razgovaramo. imao je za ispričati još puno zanimljivih dogodovština. O tome kako su u godinama njegovog djetinjstva stariji Imoćani i ribu pecali, do toga kako su ipak samo oni mogli i imali hrabrosti, odvažnosti, ali i iskustva spustiti se do površine Crvenog jezera.

Foto: Zvonimir Barisin

I danas, uglavnom u svrhu istraživanja, silaze iskusni ronioci i planinari niz jezeranske padine, ali i Imoćani.

- Stari su Imoćani govorili kada voda u Modrom jezeru dosegne 130 metara, a to vam je negdje oko Vilinske pećine, onda se počne prelijevati u pećinu u Crvenom jezeru - govori Marijan dok rukom pokazuje u smjeru pećine.

Ljudi i djeca iz ovih naselja srasla su sa jezerom. Ivan i Jakov su nam ponosno pokazali mjesto odakle se najbolje može fotografirati.

Foto: Zvonimir Barisin

- Skačemo sa litica jezera, sa nekih 20-ak metara. Ma mi se od malih nogu učimo skakati. Kada su velike vrućine ne silazimo niz ove strme pute jer ima puno poskoka. Za ljetnih mjeseci vodostaj je puno manji i onda se vide staze koje vode do plaža sa južne strane. U jezeru ima puno virova koji znaju biti opasni zato se kupamo uglavnom uz rubove jezera", govori nam trinaestogodišnji Jakov.

Ponosni su oni na svoje jezero koje kako nam govore u svakom godišnjem dobu ima što za pokazati.