GODINA OBILJEŽENA OTKRIĆIMA PLUS+

CSI 24SATA: Borili smo se protiv korupcije, uništavanja prirode, namještenih natječaja...

Piše Ivan Pandžić,
CSI 24SATA: Borili smo se protiv korupcije, uništavanja prirode, namještenih natječaja...

Borili smo se istraživačkim novinarstvom protiv korupcije i zlouporaba, uništavanja prirode, namještenih natječaja, političkog klijentelizma...

Pomoći ljudima, upozoriti na nepravilnosti i držati se pravde koja je često različita od prava, razotkriti zlouporabe položaja i javnog novca, osvijetliti politički klijentelizam i nepotizam, izvući na svjetlo dana one koji uništavaju okoliš i prostor. Sve su to principi slobodnog i nezavisnog istraživačkog novinarstva kojih su se 24sata ove godine čvrsto držala. I uspjeli su promijeniti pravilnike, zakone, a dio ekipe poslati i iza rešetaka ili maknuti s funkcija, dok će neke naše priče dobiti epilog i sljedeće godine.

