Čudesno preživjela: 'Aligator me zgrabio i povukao pod vodu. Udarala sam ga u glavu...'

Samo sam ga počela udarati u glavu najjače što sam mogla. I on me pustio, a zatim me ponovno zgrabio, priča Summer Hinote (15) koju je na Floridi napao aligator dug tri metra. Strašan incident djevojka je doživjela 22. lipnja u Pond Creeku. Plivala je, a onda osjetila da je nešto u vodi vuče. Jedva se izborila da preživi, piše New York Post.

Foto: New York Post

- U jednom me trenutku pustio da bi se bolje uhvatio. I drugi put kad me pustio i zgrabio, paralizirao me pod vodom. I kao da mi je tresao nogu, kaže.

- Aligator ju je odnio pod vodu i snažno tresao, rekli su iz Ureda šerifa okruga Walton.

Summer se uspjela osloboditi aligatora uz pomoć prijatelja. Kad god bi je aligator pustio, počela bi trčati prema gore. Tako je uspjela izaći iz vode. Iako je njezina noga teže ozlijeđena, nema potrebe za amputacijom, javili su liječnici.