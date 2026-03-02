Obavijesti

ŠTO MU BI?

Čudna fleka na Trumpovom vratu. Oglasila se Bijela Kuća

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Profimedia

Trump se u ponedjeljak ujutro pojavio pred novinarima kako bi dao izjave o sve širem ratu te uručio Medalju časti umirovljenom bojniku Vojske Sjedinjenih Američkih Država Terryju Richardsonu, piše Futurism.

Na događaju su promatrači primijetili fleku nalik osipu na desnoj strani njegova vrata. Kao odgovor na novinarska pitanja, Bijela kuća dostavila je izjavu koja se pripisuje Trumpovu liječniku Seanu Barbabelli.

US President Donald Trump attends a medal of honor ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC, USA. 02nd Mar, 2026. The President has a red rash on the right side of his neck. Credit: Abaca Press/Alamy Live News
Foto: Profimedia

„Predsjednik Trump koristi vrlo uobičajenu kremu na desnoj strani vrata, koja je preventivni tretman kože, a propisao ju je liječnik Bijele kuće“, stoji u priopćenju. „Predsjednik će ovaj tretman koristiti tjedan dana, a crvenilo bi moglo potrajati nekoliko tjedana.“

Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za dodatnim pojedinostima.

Korisnici interneta počeli su nagađati, a mnogi su sugerirali da bi mogla biti riječ o herpesu zostera. Ta infekcija, koju uzrokuje isti virus kao i vodene kozice, obično izaziva crveni osip s mjehurićima koji može dovesti do dugotrajne promjene boje kože.

NAPAD NA IRAN Trump: Iskoristili smo zadnju najbolju priliku da napadnemo Iran. To je bolestan režim
Trump: Iskoristili smo zadnju najbolju priliku da napadnemo Iran. To je bolestan režim

Drugi su pak sugerirali da bi to mogla biti posljedica uzimanja veće količine lijekova za razrjeđivanje krvi. Desna ruka osamdesetogodišnjeg Trumpa također je tijekom jutrošnjeg događaja izgledala znatno natečeno, što može, ali i ne mora biti povezano s misterioznom modrici sličnom oznakom koja se na njegovoj desnoj ruci pojavljuje barem od prošle godine.

