Trump: Iskoristili smo zadnju najbolju priliku da napadnemo Iran. To je bolestan režim

Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je ustvrdio da je iskoristio "posljednju najbolju priliku" za napad na Iran, opravdavajući rat na Bliskom istoku "eliminiranjem nedopustive prijetnje".

"Bila je to naša posljednja najbolja prilika da napadnemo, što upravo i činimo, kao i da uklonimo nedopustive prijetnje koje predstavlja ovaj bolesni i zlokobni režim", izjavio je američki predsjednik tijekom ceremonije u Bijeloj kući.

"Iranski režim s projektilima dugog dometa i nuklearnim oružjem bio bi nedopustiva prijetnja Bliskom istoku, ali i američkom narodu", dodao je.

Donald Trump je izjavio da će, ako bude potrebno, poslati i američke trupe u Iran.

Napad na Iran ima četiri glavna cilja, pojasnio je američki predsjednik.

"Prvo, uništavamo iranske balističke raketne kapacitete. Drugo, uništavamo njihovu mornaricu."

Treći je cilj, kako je rekao, "osigurati da vodeći svjetski sponzor terorizma nikada ne može imati nuklearno oružje."

"Konačno, osiguravamo da iranski režim ne može nastaviti naoružavati, financirati i usmjeravati terorističke vojske izvan svojih granica", rekao je Trump misleći na naoružane skupine povezane s Teheranom na Bliskom istoku, poput libanonskog Hezbolaha i palestinskog Hamasa.

Trump je rekao da američke vojne operacije koje je pokrenuo u petak brzo napreduju, bez navođenja detalja.

"Već smo uznapredovali brže nego je bilo planirano. Ali neovisno o zadanim rokovima ... uvijek ćemo ostvariti svoje", izjavio je američki predsjednik, dodajući da "imamo kapaciteta da ovo potraje i puno dulje" od četiri ili pet tjedana.

Trump je na događaju u Istočnoj sobi Bijele kuće dao svoje najopsežnije komentare dosad o ratu, nakon dvije video poruke i niza kratkih telefonskih intervjua s novinarima tijekom vikenda, tijekom kojih su izneseni kontradiktorni ciljevi sukoba.

Trump je rekao da su američke snage uništile 10 iranskih brodova te je izrazio uvjerenje da kampanja napreduje dobro.