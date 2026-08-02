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Čudo iznad bakarskog zaljeva: 'Moj Jelenko jede mi iz ruke!'

Piše Meri Tomljanović,
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Čudo iznad bakarskog zaljeva: 'Moj Jelenko jede mi iz ruke!'
Foto: Privatni album/
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Lovac Zlatko Antić (74) iz Praputnjaka već se četiri godine druži s jelenom koji živi u divljini, ali redovito dolazi po porciju starog kruha. Svježi ne voli

U šumarku iznad Bakarskog zaljeva prije četiri godine rodilo se neobično prijateljstvo. Dok je srna iz prikrajka dozivala svoje mladunče, maleni jelen bez straha je prišao čovjeku i iz njegove ruke uzeo komad suhog kruha. Taj trenutak bio je početak priče koju stanovnici Praputnjaka i danas prepričavaju.

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