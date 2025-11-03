Čudo na Žumberku: Baku našli živu nakon četiri dana u šumi!

Jedna je baka pronađena nakon čak četiri dana u Strmcu Pribićkom kod Žumberačkog gorja. Potraga HGSS-a započela u četvrtak, a sretno okončana u nedjelju u ranim popodnevnim satima. No dok su tragali za nestalom bakom, zaprimili su dojavu o unesrećenoj planinarki koja je ozlijedila gležanj kod Sopotskog slapa.

Na mjesto nesreće stigla su tri člana stanice Samobor i jedan član stanice Koprivnica koji su bili u potražnoj akciji u Strmcu Pribićkom. Njima su se pridružilo još osam članova stanice Samobor koji su zbrinuli lom gležnja te unesrećenu predali HMP na daljinu medicinsku obradu.

U višednevnoj potrazi sudjelovalo je 16 naših članova sa terenskim vozilima i bespilotnom letjelicom. U akciji su nam se pridružili kolege i K9 timovi iz stanica Koprivnica, Bjelovar, Novska, Orahovica, Zlatar Bistrica, te policijski službenici PP Jastrebarsko koji su zajedno s nama pretraživali teren.

Foto: PU zagrebačka

- Svim sudionicima potrage zahvaljujemo na nesebičnoj pomoći, a Općini Pribić i DVD Pribić zahvaljujemo na logističkoj podršci - poručili su iz HGSS-a.