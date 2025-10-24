FOTO Nijemci ostali zarobljeni u bujici na Maloj Paklenici: 'Potok se naglo probio tijekom uspona'

Troje njemačkih planinara su zbog iznenadno nabujalog potoka ostali zarobljeni u kanjonu Male Paklenice. Potok se naglo pojavio i probio tijekom njihovog uspona, zbog čega je povratak kanjonom postao nemoguć.

Foto: HGSS Zadar

U spašavanju su sudjelovala trojica članova HGSS-a Zadar koji su planinare sigurno izveli na sigurno.

- Oni su bili zatočeni kada je bujica došla od velike kiše. Dobro je da su nazvali 112 jer je to bilo jedino što su mogli napraviti - rekao je za RTL Danas TV Filip Bach, dopročelnik HGSS stanice Zadar.

Foto: HGSS Zadar

Iz HGSS-a podsjećaju sve posjetitelje planina i nacionalnih parkova da prate prognozu i dobro se informiraju o području koje namjeravaju posjetiti, osobito u razdobljima nestabilnog vremena kada se vodotokovi mogu naglo promijeniti.