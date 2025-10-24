Obavijesti

FOTO Nijemci ostali zarobljeni u bujici na Maloj Paklenici: 'Potok se naglo probio tijekom uspona'

Piše Ivan Jukić,
Foto: HGSS

Hrvatsku je u posljednja 24 sata pogodilo snažno olujno nevrijeme koje je prouzročilo pravi kaos od Istre do Slavonije. Obilna kiša, tuča i olujni vjetar izazvali su brojne poplave, nestanke struje i štete na imovini

Troje njemačkih planinara su zbog iznenadno nabujalog potoka ostali zarobljeni u kanjonu Male Paklenice. Potok se naglo pojavio i probio tijekom njihovog uspona, zbog čega je povratak kanjonom postao nemoguć.

Foto: HGSS Zadar

U spašavanju su sudjelovala trojica članova HGSS-a Zadar koji su planinare sigurno izveli na sigurno.

TEŠKO JE OZLIJEĐEN FOTO Noćna akcija HGSS-a na Pltivicama: Spašavali čovjeka koji je završio u provaliji
- Oni su bili zatočeni kada je bujica došla od velike kiše. Dobro je da su nazvali 112 jer je to bilo jedino što su mogli napraviti - rekao je za RTL Danas TV Filip Bach, dopročelnik HGSS stanice Zadar.

Foto: HGSS Zadar

Iz HGSS-a podsjećaju sve posjetitelje planina i nacionalnih parkova da prate prognozu i dobro se informiraju o području koje namjeravaju posjetiti, osobito u razdobljima nestabilnog vremena kada se vodotokovi mogu naglo promijeniti.

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke
Žestoka tuča u petak je iza 13.30 sati pogodila zagrebačko područje i u samo nekoliko minuta zabijelila grad. - Odjednom se smračilo i počelo padati. Trajalo je par minuta - rekao nam je jedan čitatelj, a drugi je dodao da je prije samo dva sata na balkonu bio u kratkim rukavima

