Hrvatsku je u posljednja 24 sata pogodilo snažno olujno nevrijeme koje je prouzročilo pravi kaos od Istre do Slavonije. Obilna kiša, tuča i olujni vjetar izazvali su brojne poplave, nestanke struje i štete na imovini
FOTO Nijemci ostali zarobljeni u bujici na Maloj Paklenici: 'Potok se naglo probio tijekom uspona'
Troje njemačkih planinara su zbog iznenadno nabujalog potoka ostali zarobljeni u kanjonu Male Paklenice. Potok se naglo pojavio i probio tijekom njihovog uspona, zbog čega je povratak kanjonom postao nemoguć.
U spašavanju su sudjelovala trojica članova HGSS-a Zadar koji su planinare sigurno izveli na sigurno.
- Oni su bili zatočeni kada je bujica došla od velike kiše. Dobro je da su nazvali 112 jer je to bilo jedino što su mogli napraviti - rekao je za RTL Danas TV Filip Bach, dopročelnik HGSS stanice Zadar.
Iz HGSS-a podsjećaju sve posjetitelje planina i nacionalnih parkova da prate prognozu i dobro se informiraju o području koje namjeravaju posjetiti, osobito u razdobljima nestabilnog vremena kada se vodotokovi mogu naglo promijeniti.
