MALIŠAN IMA SVEGA 4 KG

Čudo u Crikvenici: Psiću izvadili goleme kamence iz mjehura

Piše Marta Divjak,
Foto: VET Centar Crikvenica

Veterinari upozoravaju vlasnike da obrate pozornost na simptome poput otežanog mokrenja, napinjanja ili pojave krvi u mokraći

Mali pas od svega četiri kilograma uspješno je operiran te su mu veterinari iz VET centra u Crikvenici, iz mokraćnog mjehura izvadili neuobičajeno velike kamence. S obzirom na njegovu malu tjelesnu masu, veličina kamenaca predstavljala je ozbiljan zdravstveni problem i uzrokovala psu velike bolove.

Zahvat je prošao bez komplikacija, a maleni se pacijent trenutno uspješno oporavlja.

Veterinari upozoravaju vlasnike da obrate pozornost na simptome poput otežanog mokrenja, napinjanja ili pojave krvi u mokraći. Također, svaka promjena u uobičajenom ponašanju ljubimca može biti znak za uzbunu, pa u takvim slučajevima savjetuju što brži dolazak na pregled kako bi se problem riješio na vrijeme.

