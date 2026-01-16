Čudo u Crikvenici: Psiću izvadili goleme kamence iz mjehura

Mali pas od svega četiri kilograma uspješno je operiran te su mu veterinari iz VET centra u Crikvenici, iz mokraćnog mjehura izvadili neuobičajeno velike kamence. S obzirom na njegovu malu tjelesnu masu, veličina kamenaca predstavljala je ozbiljan zdravstveni problem i uzrokovala psu velike bolove.

Zahvat je prošao bez komplikacija, a maleni se pacijent trenutno uspješno oporavlja.

Veterinari upozoravaju vlasnike da obrate pozornost na simptome poput otežanog mokrenja, napinjanja ili pojave krvi u mokraći. Također, svaka promjena u uobičajenom ponašanju ljubimca može biti znak za uzbunu, pa u takvim slučajevima savjetuju što brži dolazak na pregled kako bi se problem riješio na vrijeme.